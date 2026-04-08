Experte mit vernichtender Kritik an Liverpool: "Die sind katastrophal"

Julius Schamburg 08.04.2026 • 18:13 Uhr Der FC Liverpool ist im Champions-League-Viertelfinale bei Paris Saint-Germain gefordert. Der ehemalige französische Nationalspieler Christophe Dugarry übt im Vorfeld vernichtende Kritik an den Reds.

„Das wird ein Kinderspiel, ganz ehrlich. (…) Ich will nicht sagen, dass sie schlechte Spieler haben, aber sie spielen nicht als Team zusammen. Meiner Meinung nach ist der Leistungsunterschied kolossal. Ich glaube, dass PSG das Viertelfinale schon im Hinspiel für sich entscheiden wird“, sagte Dugarry bei RMC Sport.

Dugarry hält Liverpool für „katastrophal“

„Sehen sie sich Liverpool an? Die sind katastrophal! Sie haben keine Kraft in den Beinen, sie haben nichts“, wurde der Weltmeister von 1998 deutlich. Die Reds hätten zwar technisch versierte Spieler, die ihr Potenzial aber nicht voll entfalten.

Stattdessen verwies der Franzose auf die mentale Stärke und die „wiedergewonnen Kraft“ von PSG. Daher ist sich Dugarry sicher: „Da gibt es keinen Vergleich zwischen den beiden Mannschaften. Das wird ein Gemetzel! Das wird ein Gemetzel.“

Dugarry, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den FC Barcelona, Olympique Marseille und die AC Mailand spielte, meint: „Sie haben Angst. Alle englischen Mannschaften haben seit etwa anderthalb Jahren ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Heute haben sie alle Angst vor Paris Saint-Germain.“

PSG verpasste Chelsea Abreibungen

Im Viertelfinale hatte der Hauptstadtklub den FC Chelsea ausgeschaltet und den Londonern zwei ordentliche Abreibungen verpasst (5:2 und 3:0). Mitunter diese Ergebnisse nimmt Dugarry zum Anlass, dass Liverpool „mit Angst anreisen“ werde, er „garantiert“ es sogar.

Ab 21 Uhr haben DFB-Star Florian Wirtz, Ex-Eintracht-Profi Hugo Ekitiké, Mohamed Salah und Co. im Prinzenpark die Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen.