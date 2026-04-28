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Fans des FC Bayern wittern eine Falle

Bayerns Fans wittern eine Falle

PSG-Trainer Luis Enrique singt ein Loblied auf den FC Bayern, wie man es selten hört. Die SPORT1-User reagieren misstrauisch.
Vor dem Kracher im Halbfinale der Champions League lobt PSG-Trainer Luis Enrique den FC Bayern in höchsten Tönen. Die Mannschaft von Vincent Kompany sei offensiv eine der besten der Welt.
SPORT1
PSG-Trainer Luis Enrique singt ein Loblied auf den FC Bayern, wie man es selten hört. Die SPORT1-User reagieren misstrauisch.

Luis Enrique hat den FC Bayern vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League nur so mit Lob überschüttet. Freundliche Worte an den Gegner sind zwar keine Seltenheit, doch die große Begeisterung des Trainers von Paris Saint-Germain ließ dann doch aufhorchen.

Brachte der spanische Coach nur ehrliche Bewunderung zum Ausdruck – oder steckte hinter der Huldigung doch ein strategischer Hintergedanke?

Ein Großteil der SPORT1-User glaubt, dass Enrique die Bayern lediglich in Sicherheit wiegen wollte – so zumindest das Ergebnis eine entsprechenden Umfrage. Über 82 Prozent der Befragten gaben an, dass der Coach bei seinem Loblied ein alternatives Motiv gehabt haben dürfte. Über 3.000 Menschen stimmten bisher (Stand Dienstag, 14 Uhr) ab.

PSG-Coach: „Ich mag alle Bayern-Spieler, alle“

„Das ist eine der Mannschaften, die ich am liebsten sehe“, hatte Enrique über die Bayern, die um 21 Uhr in Paris zum ersten Showdown antreten, gesagt: „Sie greifen immer an, schießen unglaublich viele Tore. Es macht großen Spaß, so einem Team zuzusehen.“

„Ich mag alle Bayern-Spieler, nicht nur Michael Olise, alle“, sagte der PSG-Trainer, der mit seinem nicht minder gut aufgestellten Team den Henkelpott verteidigen will, unter anderem noch.

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