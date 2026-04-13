FC Bayern aufgepasst! Mbappé meldet sich zurück

Aufatmen bei Real Madrid: Vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern muss sich der deutsche Rekordmeister offenbar auf einen Einsatz des Superstars Kylian Mbappé am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) einstellen.
Mbappé fit? Real gibt Update
Der Franzose war am Freitag beim 1:1 gegen den FC Girona mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen worden und hatte sich dabei eine blutige Wunde zugezogen. Am Sonntag verkündeten die Madrilenen dann, dass Mbappé „aufgrund von Beschwerden und als Vorsichtsmaßnahme“ nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Die Sorgen waren in Spanien folglich groß.
Mbappé trainiert mit Pflaster, aber ohne Einschränkungen
Inzwischen scheint ein Einsatz gegen die Bayern jedoch nicht mehr in Gefahr, denn Mbappé kehrte zwei Tage vor dem Duell zurück und absolvierte am Montag ohne Einschränkungen die Trainingseinheit mit den Real-Stars.
Einzig ein Pflaster über der rechten Augenbraue ließ noch eine Verletzung erkennen. Nach Ballbesitztraining und einem taktischen Teil endete das Training mit einem Spiel und Zweikämpfen auf großem Raum, wie die Königlichen mitteilten.
Mbappé erzielte bereits im Hinspiel den wichtigen Treffer zum 1:2 und setzte die Münchner damit noch einmal unter Druck. Vor dem Rückspiel liegt dieser Druck aber weiterhin bei den Spaniern, die den Rückstand in der Allianz Arena aufholen müssen.