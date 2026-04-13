Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

FC Bayern aufgepasst! Mbappé meldet sich zurück

Mbappé fit? Real gibt Update

Kylian Mbappé kehrt auf den Trainingsplatz zurück. Ein Einsatz am Mittwoch scheint wahrscheinlich.
Der FC Bayern dominierte Real Madrid zum größten Teil des Spiels im Santiago Bernabéu. Los-Blancos-Trainer Álvaro Arbeloa lobt Torschütze Kylian Mbappé trotz der 1:2-Pleite.
Niklas Senger
Kylian Mbappé kehrt auf den Trainingsplatz zurück. Ein Einsatz am Mittwoch scheint wahrscheinlich.

Aufatmen bei Real Madrid: Vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern muss sich der deutsche Rekordmeister offenbar auf einen Einsatz des Superstars Kylian Mbappé am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) einstellen.

Der Franzose war am Freitag beim 1:1 gegen den FC Girona mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen worden und hatte sich dabei eine blutige Wunde zugezogen. Am Sonntag verkündeten die Madrilenen dann, dass Mbappé „aufgrund von Beschwerden und als Vorsichtsmaßnahme“ nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Die Sorgen waren in Spanien folglich groß.

Mbappé trainiert mit Pflaster, aber ohne Einschränkungen

Inzwischen scheint ein Einsatz gegen die Bayern jedoch nicht mehr in Gefahr, denn Mbappé kehrte zwei Tage vor dem Duell zurück und absolvierte am Montag ohne Einschränkungen die Trainingseinheit mit den Real-Stars.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Einzig ein Pflaster über der rechten Augenbraue ließ noch eine Verletzung erkennen. Nach Ballbesitztraining und einem taktischen Teil endete das Training mit einem Spiel und Zweikämpfen auf großem Raum, wie die Königlichen mitteilten.

Mbappé erzielte bereits im Hinspiel den wichtigen Treffer zum 1:2 und setzte die Münchner damit noch einmal unter Druck. Vor dem Rückspiel liegt dieser Druck aber weiterhin bei den Spaniern, die den Rückstand in der Allianz Arena aufholen müssen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite