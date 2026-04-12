Vor Duell mit FC Bayern: Real Madrid bangt um Kylian Mbappé

Julius Schamburg 12.04.2026 • 20:27 Uhr Kylian Mbappé kann am Sonntag nicht mit der Mannschaft trainieren. Ob der Stürmerstar von Real Madrid für den Kracher gegen den FC Bayern rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten.

„Mbappé, der sich beim Spiel gegen Girona eine Platzwunde an der rechten Augenbraue zugezogen hatte, konnte aufgrund von Beschwerden und als Vorsichtsmaßnahme nicht auf den Rasen gehen“, schreiben die Madrilenen in einer offiziellen Mitteilung am Sonntag.

Vor Duell mit FC Bayern: Real Madrid sorgt sich um Mbappé

Der Franzose hatte beim 1:1 gegen Girona in der Schlussphase den Ellenbogen eines Gegenspielers ins Gesicht bekommen und blutete am Kopf. Einen Elfmeter bekam Real für die strittige Szene nicht zugesprochen. Die Wunde musste anschließend genäht werden.

Schon im Hinspiel gegen die Münchner (1:2) ging der Franzose mit blutigen Schrammen an der Wade vom Platz. Jonathan Tah hätte für seine unabsichtliche Attacke durchaus Rot sehen können.