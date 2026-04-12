Vor Duell mit FC Bayern: Real Madrid bangt um Kylian Mbappé

Real Madrid bangt vor dem wegweisenden Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München um Superstar Kylian Mbappé.
Real bangt um Mbappé
„Mbappé, der sich beim Spiel gegen Girona eine Platzwunde an der rechten Augenbraue zugezogen hatte, konnte aufgrund von Beschwerden und als Vorsichtsmaßnahme nicht auf den Rasen gehen“, schreiben die Madrilenen in einer offiziellen Mitteilung am Sonntag.
Vor Duell mit FC Bayern: Real Madrid sorgt sich um Mbappé
Der Franzose hatte beim 1:1 gegen Girona in der Schlussphase den Ellenbogen eines Gegenspielers ins Gesicht bekommen und blutete am Kopf. Einen Elfmeter bekam Real für die strittige Szene nicht zugesprochen. Die Wunde musste anschließend genäht werden.
Schon im Hinspiel gegen die Münchner (1:2) ging der Franzose mit blutigen Schrammen an der Wade vom Platz. Jonathan Tah hätte für seine unabsichtliche Attacke durchaus Rot sehen können.
Ob Mbappé bis Mittwochabend rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten.