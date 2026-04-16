FC Bayern: Dieses Musiala-Detail macht Hoffnung

SPORT1 16.04.2026 • 23:51 Uhr Es wird immer deutlicher: Jamal Musiala befindet sich bei seinem Weg zu alter Form auf der Zielgeraden. Wie weit der Bayern-Star bereits ist, lässt sich dank Trainer Vincent Kompany genau ablesen.

Als Jamal Musiala nach einer guten Stunde gegen Real Madrid eingewechselt wurde, sorgte er sofort für frischen Wind und setzte Luis Díaz in Szene.

Zwar vergab der Kolumbianer die gute Chance, doch in der Folge klappte es tatsächlich: In der Schlussphase bekam Díaz erneut den Ball von Musiala per Hacke aufgelegt und traf zum erlösenden 3:3 – der Weg ins Halbfinale der Champions League war geebnet.

Bereits beim Auswärtsspiel auf St. Pauli konnte man beobachten, dass der lange verletzte Musiala nach all den Rückschlägen so langsam in Form kommt. Dass er die Länderspiele im März nicht bestritt, hat ihm sichtlich gutgetan. Trotzdem war fraglich, ob er eine solch wilde Partie gegen einen Top-Gegner wie Real Madrid lange Zeit durchhalten würde.

FC Bayern: Musialas Einwechslung spricht Bände

Dass dem so ist, verriet Vincent Kompany mit der Einwechslung seines Schützlings – und vor allem mit dem Zeitpunkt. Noch vor der Partie hatte der Bayern-Trainer gesagt, dass es schwer sei zu erklären, wie weit Musiala schon sei. Seit Mittwochabend ist die Sache klarer.

„Das entscheidende Detail ist, dass Musiala in einer Phase eingewechselt wurde, als man durchaus mit einer Verlängerung rechnen musste. Kompany musste das mit einberechnen und ihm war klar, dass Musiala unter Umständen 60 Minuten auf höchstem Niveau abliefern muss“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Dass der Trainer das gewagt habe, zeige, dass Musiala vielleicht doch weiter sei, als man vorher geglaubt habe.

Musiala scheint Wettlauf zu gewinnen

Die Bayern-Fans können also aufatmen und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Mit Blick auf das Halbfinale gegen Paris und die anstehende Weltmeisterschaft ist der Druck auf Musiala groß. Doch den Wettlauf mit der Zeit scheint der 23-Jährige aktuell zu gewinnen.

„Wenn Kompany sich eine solche Einwechslung in einem solch hektischen Spiel traut und es dem Spieler offenkundig zutraut, ist das ein deutliches Zeichen“, erklärt Kumberger.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.