FC Bayern: "Du sitzt oberkörperfrei in deinem Garten"

Johannes Behm 06.04.2026 • 13:22 Uhr Serge Gnabry erinnert sich im Vorfeld des CL-Duells in Madrid an einen Besuch bei David Alaba. Doch nicht nur dem Österreicher tut die spanische Sonne gut.

Serge Gnabry hat im Vorfeld des Viertelfinal-Krachers zwischen seinem FC Bayern und Real Madrid von der spanischen Sonne geschwärmt. Ein Besuch bei seinem ehemaligen Mitspieler und Freund David Alaba ist ihm deswegen in guter Erinnerung geblieben.

„Spanien gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr gut mit David Alaba befreundet. Als ich ihn besuchte und sah, wie die Sonne schien – das war so um den Oktober herum –, sagte ich zu ihm: ‚Mein Freund, du hast eine gute Wahl getroffen, hierher zu kommen. Du hast alles richtig gemacht. Die Sonne scheint. Du sitzt oberkörperfrei in deinem Garten‘“, erinnerte sich der 30-Jährige und fasste zusammen: „Also, ja, Spanien gefällt mir.“

Zu einem direkten Duell gegen den Österreicher wird es aller Voraussicht nach eher nicht kommen, wenn Bayern München am Dienstagabend bei Real Madrid gastiert (21 Uhr im LIVETICKER). Alaba ist nach einer Wadenverletzung zwar wieder fit, saß in den letzten drei Partien jedoch 90 Minuten auf der Bank. Ein Abschied im Sommer gilt als das wahrscheinlichste Szenario.

Gnabry scherzt über Flick: „Er bekommt viel Sonne ab“

Auch bei Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick, der nun beim FC Barcelona arbeitet, mache sich die Arbeit bei besserem Wetter bemerkbar. „Er bekommt viel Sonne ab, was gut ist“, scherzte ein gut aufgelegter Gnabry, den der Erfolg seines ehemaligen Weggefährten freut: „Jetzt leistet er beim FC Barcelona großartige Arbeit. Er scheint dort glücklich zu sein. Ich wünsche ihm alles Gute.“

An die gemeinsame Zeit in München, die 2020 im Triumph des Sextuples gipfelte, erinnert sich der Bayern-Angreifer gerne zurück. „Flick hat uns damals zu einer der besten Saisons in der Geschichte des Fußballs geführt. Es war eine wirklich tolle Zeit, vor allem angesichts der Umstände mit dem Coronavirus“, sagte der 30-Jährige.