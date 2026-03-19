David Alaba von Real Madrid spricht über Zukunft

Daniel Höhn 19.03.2026 • 17:21 Uhr David Alaba steht bei Real Madrid nach zahlreichen Verletzungen auf dem Abstellgleis. Wo er sich in Zukunft sieht, lässt er offen.

David Alaba hat in einem Interview einen Blick auf seine nicht ganz so rosige Zukunft geworfen. „Nicht mal das weiß ich“, sagte der Österreicher, als er von ServusTV gefragt wurde, wie es für ihn über den Sommer hinaus weitergeht.

Der Vertrag des Innenverteidigers bei Real Madrid läuft am Saisonende aus. Nach seinem im Dezember 2023 erlittenen Kreuzbandriss plagten Alaba immer wieder kleine und größere Blessuren, weshalb er seitdem nur 27 Spiele für die Königlichen absolvierte.

Alaba: „Ich gehe von Ziel zu Ziel“

„Umso älter ich geworden bin, umso kurzfristiger setze ich meine Ziele. Ich war generell nie ein Typ, der sich Fünf-Jahres-Pläne gesetzt hat. Ich gehe von Ziel zu Ziel, stecke mir die eher kurzfristiger und gehe dann von einem zum anderen Ziel“, erklärte Alaba, der bei Real zu den Top-Verdienern gehören soll.

Der 33-Jährige ergänzte: „So ist es jetzt auch. Ich lebe im Hier und Jetzt und versuche, meine Schritte bis zum Sommer zu gehen – und dann schauen wir, wie es weitergeht.“

Die WM im Sommer, bei der Österreich auf Algerien, Titelverteidiger Argentinien und Jordanien trifft, könnte für Alaba die Chance sein, sich zu zeigen.

Wechsel in die USA oder die Wüste?

Wo genau er in der kommenden Saison spielen wird, ist dem Ex-Bayern-Star dabei eher egal. „Ich mache mir gar nicht so Gedanken um die Ligen. Ich möchte auf jeden Fall sicher irgendwo einfach erfolgreichen Fußball spielen.“