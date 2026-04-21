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Ancelotti prophezeit FC-Bayern-Aus gegen PSG

Ancelotti wittert Bayern-Aus

Carlo Ancelotti traut dem FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain nicht die Favoritenrolle zu. Der Ex-Bayern-Coach erklärt, warum er Vorteile beim französischen Topklub sieht.
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Mette Bech
Carlo Ancelotti traut dem FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain nicht die Favoritenrolle zu. Der Ex-Bayern-Coach erklärt, warum er Vorteile beim französischen Topklub sieht.

Nach dem spektakulären Viertelfinal-Erfolg gegen Real Madrid wartet im Halbfinale mit Paris Saint-Germain die nächste große Herausforderung auf den FC Bayern. Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti rechnet dabei allerdings mit einem Ausscheiden des deutschen Rekordmeisters.

Der Italiener, der mit Real Madrid als Trainer dreimal die Königsklasse gewann und in der Saison 2016/17 selbst mit Bayern deutscher Meister wurde, äußerte sich im Interview mit Il Giornale klar zur Ausgangslage. Auf die Frage nach dem Favoriten antwortete der 66-Jährige: „Ich sage Paris-Saint-Germain.“

Ancelotti sieht bei Bayern & Co. defensive Schwächen

Als Grund für seine Einschätzung verwies Brasilien Nationaltrainer unter anderem auf die defensive Anfälligkeit vieler Topteams in dieser Saison. „Es gab viele Spiele mit vielen Toren. Bei Atlético Madrid gegen Barcelona und Bayern gegen Real Madrid gab es elektrisierende Momente für die Fans. Aber wenn es viele Tore gibt, dann gibt es auch zu viele Fehler von Torhütern und Verteidigern.“

Sollte Ancelotti Recht behalten, müsste sich das Team von Trainer Vincent Kompany nach dem Halbfinal-Rückspiel am 06. Mai (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) von den Henkelpott-Ambitionen verabschieden.

Gerade auf höchstem Niveau könnten kleine Nachlässigkeiten schnell entscheidend werden. Deshalb sei für Ancelotti klar, man müsse aus der Abwehr heraus „perfekt aufbauen, sonst zahlt man den Preis für die kleinste Unachtsamkeit“.

Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich mit PSG macht dem FC Bayern allerdings Mut. Zwei der vergangenen drei Duelle konnten die Münchner zuletzt für sich entscheiden. Bevor die Bayern im Prinzenpark gefordert sind, steht jedoch erstmal das Halbfinal-Duell im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen an.

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