FC-Bayern-Fans wüten wegen Vinícius

Raphael Weber 15.04.2026 • 21:29 Uhr Wieder einmal Ärger um Vinícius Júnior! Im Duell mit dem FC Bayern zieht er sich früh den Zorn der FCB-Fans zu.

Die Bayern-Fans und Real-Profi Vinícius Júnior – das wird wohl keine Liebesbeziehung mehr. Der ohnehin bei gegnerischen Spielern und Fans oftmals als provokant empfundene Offensivkünstler der Königlichen zog sich im Viertelfinal-Rückspiel der Madrilenen beim FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) frühzeitig den Unmut der Münchner Fans zu.

Auslöser war eine Szene in der 9. Minute: In einer Angriffsaktion der Münchner versuchte der Brasilianer, rund 30 Meter vor dem eigenen Tor in einen Zweikampf mit Joshua Kimmich zu kommen – war dabei allerdings zu spät dran.

FC Bayern: Darum gab es Ärger um Vinícius Júnior

Nachdem er den Bayern-Sechser deshalb zunächst von hinten umgerannt hatte, schubste er Kimmich anschließend noch einmal leicht zu Boden, als dieser gerade im Begriff war, wieder aufzustehen.

Die unmittelbare Folge: ein gellendes Pfeifkonzert der Münchner Fans und deutliche Proteste der Spieler in Rot und Weiß, auch Trainer Vincent Kompany machte seinen Unmut deutlich.

Bayern-Fans wüten

Obendrauf schallte es aus der Südkurve lautstark „Madrid, Madrid, wir sch*** auf Madrid“ durchs weite Rund, Vinícius Jr. wurde im Anschluss immer wieder mit Pfiffen bedacht, sobald er in Ballnähe kam.