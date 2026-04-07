FC Bayern: Kann Mbappé seinem Fluch trotzen?

SPORT1 07.04.2026 • 18:01 Uhr Gegen den FC Bayern hat Kylian Mbappé bisher eine erschreckende Bilanz. Mit Real Madrid hofft er jetzt auf die Wende.

Wenn Real Madrid und Bayern München aufeinandertreffen (21 Uhr im LIVETICKER), ist es das Duell zweier Giganten. 28 Pflichtspiele, unzählige K.o.-Duelle, Finals und Drama – ein europäischer Klassiker auf Augenhöhe. Doch für einen Star der Königlichen ist der Rekordmeister mehr als nur ein großer Name: Für Kylian Mbappé ist Bayern so etwas wie die persönliche Nemesis.

Kylian Mbappé mit schlechter Bilanz gegen den FC Bayern

Siebenmal stand der Franzose bislang gegen die Münchner auf dem Rasen. Die Bilanz ist ernüchternd: zwei Siege, fünf Niederlagen. Besonders schwer wiegt das verlorene Champions-League-Finale am 23. August 2020, als Paris Saint-Germain mit 0:1 unterlag – Mbappé blieb ohne Treffer.

Zwar traf er im Gruppenspiel 2017/18 beim 1:3 in München, doch echte Ausrufezeichen setzte er nur in zwei Partien. Beim 3:0-Heimsieg im September 2017 bereitete er ein Tor vor, im Viertelfinal-Hinspiel am 7. April 2021 schnürte er beim 3:2 in der Allianz Arena einen Doppelpack und führte PSG in Richtung Halbfinale.

Seit 2021 ohne Wirkung

Genau an diese Nacht klammert sich Mbappé nun. Es war sein bislang letzter Sieg gegen Bayern. In den drei folgenden Duellen setzte es drei Niederlagen – ohne Torbeteiligung. Weder Treffer noch Assist gelangen dem Weltmeister in dieser Phase. Jetzt trifft er erstmals mit Real auf die Bayern.

Umso größer ist aber auch der Druck. Nach dem Rückschlag in Mallorca und schwankenden Leistungen steht der Angreifer im Fokus. Die Fans erwarten jene magischen Momente, die ihn nach Madrid gebracht haben – auf der größten Bühne, im Viertelfinale der Champions League.