FC Bayern: Er soll Kompany gegen PSG vertreten

Stefan Kumberger , Maximilian Huber 20.04.2026 • 12:03 Uhr Vincent Kompany fehlt dem FC Bayern München beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League in Paris. Wer den Belgier gegen PSG ersetzen wird, kristallisiert sich immer mehr heraus.

Dass Vincent Kompany das Halbfinale-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gelbgesperrt verpassen wird, steht seit dem 4:3-Sieg des FC Bayern gegen Real Madrid fest.

Nun dürfte klar sein, wer den Belgier beim Gastspiel in Paris vertreten wird: Nach SPORT1-Informationen ist davon auszugehen, dass Co-Trainer Aaron Danks gegen PSG anstelle von Kompany an der Seitenlinie stehen wird. Auch die Bild berichtet darüber.

FC Bayern: Danks schlüpft in Kompanys Rolle

Der 42-Jährige kümmert sich beim FC Bayern primär um Standards; während der Spiele agiert der Engländer oftmals sehr aktiv an der Seitenlinie. Schon beim 4:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart fiel auf, wie Danks Kommandos von außen gab und in die Rolle Kompanys schlüpfte. Zudem wird dem 42-Jährigen ein enger Draht zur Mannschaft nachgesagt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Danks hauptverantwortlich an der Seitenlinie agiert. Zwei Mal nahm er als Hauptverantwortlicher in der Premier League an der Seitenlinie Platz, als er nach der Entlassung von Steven Gerrard bei Aston Villa interimsweise den Trainerposten übernahm.

Kompany fehlt gegen PSG gelbgesperrt

Auf SPORT1-Nachfrage hatte Vincent Kompany am Sonntag bestätigt, dass bereits entschieden sei, wer ihn in Paris vertreten wird. Einen Namen wollte der Belgier noch nicht verraten: „Vielleicht besprechen wir das, wenn diese PK kommt vor dem Paris-Spiel.“

Kompany hatte beim Rückspiel (4:3) gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb gesehen. Zuvor hatte er sich lautstark über das Einsteigen von Antonio Rüdiger gegen Josip Stanisic beschwert, in der Folge schoss Kylian Mbappé die Madrilenen mit 3:2 in Führung (42.).