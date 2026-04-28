FC Bayern: Kompanys erstaunliche Worte über Michael Olise

Maximilian Lotz 28.04.2026 • 10:21 Uhr Michael Olise ist als einer der Leistungsträger beim FC Bayern aktuell in aller Munde. Zu den Transfer-Spekulationen will sich Trainer Vincent Kompany nicht äußern, dafür lässt er in anderer Hinsicht aufhorchen.

Was die vertragliche Situation von Michael Olise angeht, lässt Trainer Vincent Kompany lieber die Bosse des FC Bayern sprechen. Was die sportliche Perspektive seines Schützlings angeht, wählte Kompany indes große Worte.

„Wie immer gibt es über die Ansage von meinen Obersten keinen Kommentar“, sagte Kompany zunächst auf der PK vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21.00 Uhr im LIVETICKER), als er nach dem jüngsten Machtwort von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zu den Wechselgerüchten um Olise gefragt wurde.

FC Bayern: Kompany sieht „noch Luft nach oben“ bei Olise

Anschließend stimmte Kompany eine Lobeshymne auf den 24-Jährigen an. Beim Blick auf seine Entwicklung dürfe man nicht vergessen, dass es sein erstes Champions-League-Halbfinale ist und er „seine ersten 18 Monate auf richtigem Topniveau spielt“, sagte Kompany.

Und der Belgier fügte hinzu: „Ich glaube, dass er noch besser werden kann. Ich sage jetzt nicht, dass er was anderes machen muss. Aber ich sehe einfach in seiner Mentalität und in dem, was ich jeden Tag im Training sehe, dass da immer noch Luft nach oben ist. Das ist beeindruckend. Und hoffentlich kann er immer seine Leistung bringen in Spielen wie morgen.“

Aber ein Spiel gegen PSG wird seine Sichtweise nicht grundlegend beeinflussen. „Egal was passiert, das wird meine Meinung nicht ändern, dass er ganz lange auf diesem Toplevel einer der Topspieler in Europa bleiben kann.“ Es sei schön, „wenn man diese Entwicklung vom Anfang bis jetzt auch mitmachen kann“, sagte Kompany.

Mit seinen 19 Toren und 29 Vorlagen in 46 Pflichtspielen spielt Olise eine beeindruckende Saison. Ende März waren verstärkt Gerüchte um das Interesse von Topklubs wie Real Madrid, Manchester City oder FC Liverpool aufgekommen. Doch die Bayern sehen die Causa Olise, dessen Vertrag bis 2029 läuft, entspannt.

Rummenigge-Machtwort: „Für Olise gibt es kein Preisschild“

Der frühere Vorstandsvorsitzende Rummenigge erklärte Olise nun erneut für unverkäuflich und erinnerte dabei an ein „unglaubliches Angebot“ des FC Chelsea für Franck Ribéry im Jahr 2009.

„Das wäre damals ein neuer Transfer-Weltrekord gewesen“, sagte Rummenigge in einem Interview mit t-online.

In einem anschließenden Gespräch mit dem damaligen Finanzvorstand Karl Hopfner und Klub-Patron Uli Hoeneß habe man „dann etwas Grundsätzliches entschieden: Dass wir in Zukunft keinen Spieler mehr verkaufen werden, den wir sportlich vermissen würden. Und dieses ungeschriebene Gesetz gilt bis heute.“

Heißt laut Rummenigge für den Fall Olise: „Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde.“

Hoeneß erklärt Olise ebenfalls für unverkäuflich

Auch Hoeneß hatte Olise bereits mehrmals für unverkäuflich erklärt.