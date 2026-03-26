Olise-Abschied beim FC Bayern? Hoeneß wird mehr als deutlich

Maximilian Huber 26.03.2026 • 16:48 Uhr Uli Hoeneß schiebt einem Abgang von Bayern-Superstar Michael Olise den Riegel vor. Der FC Bayern wird den Franzosen auch nicht für 200 Millionen Euro verkaufen, so Hoeneß.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat auf Spekulationen über irre Ablösesummen für Michael Olise reagiert und einem Verkauf des Franzosen im Sommer einen Riegel vorgeschoben.

Zuletzt kursierten Gerüchte, dass der FC Liverpool bereit sei, bis zu 200 Millionen Euro für Olise an den FC Bayern zu überweisen. „Falls das stimmt, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen“, stellte Hoeneß auf dem KI-Festival „data:unplugged“ in Münster klar.

FC Bayern: Hoeneß schließt Olise-Verkauf aus

Olise bereite dem Klub und seinen Fans große Freude, weshalb der Offensivspieler noch lange an den FC Bayern gebunden werden soll. „Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen“, führte Hoeneß fort.

Auch Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid dementierten die Münchner Verantwortlichen in den vergangenen Tagen. „Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel – wir sind entspannt“, sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt der Sport Bild.