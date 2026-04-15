FC Bayern: Mbappé-Tor wegen Rüdiger-Aktion irregulär?

Maximilian Huber 15.04.2026 • 22:25 Uhr Im Vorfeld des dritten Tores von Real Madrid durch Kylian Mbappé bringt Antonio Rüdiger seinen Gegenspieler Josip Stanisic zu Boden. Hätte das Tor des Franzosen erst gar nicht zählen dürfen?

Aufregung um das zwischenzeitliche 3:2 für Real Madrid bei der 3:4-Niederlage gegen den FC Bayern! Nur 17 Sekunden, bevor Kylian Mbappé das dritte Real-Tor des Abends erzielte, ist es zu einer strittigen Szene zwischen Josip Stanisic und Antonio Rüdiger gekommen.

Stanisic hatte den Ball in der gegnerischen Hälfte aufgenommen und war in Richtung des Real-Sechzehners gedribbelt. Nachdem der Kroate auf Serge Gnabry abspielen wollte, wurde er von Rüdiger zu Boden gecheckt und blieb unter Schmerzen liegen.

Gräfe sieht FC Bayern benachteiligt

Rüdiger rannte wenige Augenblicke später zu seinem Gegenspieler und schrie ihn an, dass dieser nach dem Zweikampf wieder aufstehen solle. Parallel fuhr Vinícius Júnior einen Konter und bediente Mbappé, der Real mit 3:2 in Führung brachte (42.).

In der Wiederholung war klar zu erkennen, dass Rüdiger seinen Gegenspieler auflaufen ließ und ihm zudem einen Körpercheck verpasste.

Der frühere Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe sah hier eine klare Fehlentscheidung und schimpfte: „So macht es mit dem VAR keinen Sinn mehr!! Mal geht man rein wie gestern, obwohl Turpin erst Gelb geben wollte und was auch vertretbar gewesen wäre. Und heute greift er selbst bei klaren Aktionen wie dem Foul vor dem 2:3 nicht ein, obwohl Real trifft.“

Kompany sieht Gelb – und ist gesperrt

Rege Proteste des FC Bayern um Cheftrainer Vincent Kompany wurden vom Schiedsrichter-Gespann um Slavko Vincic abgewiesen, der Slowene verwarnte einen aufgebrachten Kompany zudem mit der Gelben Karte. Sollte der FC Bayern ins Halbfinale der Champions League einziehen, würde Kompany im Hinspiel gegen PSG gelbgesperrt fehlen.

Stanisic blieb nach der Halbzeitpause draußen, für den Kroaten kam Alphonso Davies ins Spiel. Für SPORT1-Experte Peter Neururer handelte Schiedsrichter Vincic übrigens richtig, er habe ebenfalls kein Foul gesehen: „Nein, im Leben nicht. Er geht normal dahin“, sagte er im SPORT1-Fantalk.