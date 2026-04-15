FC Bayern: Musiala mit Rekord gegen Real

SID 15.04.2026 • 22:23 Uhr Jamal Musiala stellt gegen Real Madrid einen deutschen Rekord auf.

Jungstar Jamal Musiala hat beim Viertelfinal-Sieg der Champions League gegen Real Madrid am Mittwochabend (4:3) einen Rekord aufgestellt.

Der Offensivspieler wurde in der 61. Minute für Serge Gnabry eingewechselt und kam damit bereits zum 50. Mal in der Königsklasse zum Einsatz – und das im Alter von nur 23 Jahren und 48 Tagen.

Er ist damit der jüngste deutsche Spieler, der diese Marke erreicht. Den bisherigen Rekord hielt sein ehemaliger Teamkollege Thomas Müller, der bei seinem 50. Spiel in der Champions League 24 Jahre und 53 Tage jung gewesen war.