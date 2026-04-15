FC Bayern: Musiala mit Rekord gegen Real

Jungstar Jamal Musiala hat beim Viertelfinal-Sieg der Champions League gegen Real Madrid am Mittwochabend (4:3) einen Rekord aufgestellt.
Musiala stellt Rekord gegen Real auf
Jamal Musiala stellt gegen Real Madrid einen deutschen Rekord auf.
Der Offensivspieler wurde in der 61. Minute für Serge Gnabry eingewechselt und kam damit bereits zum 50. Mal in der Königsklasse zum Einsatz – und das im Alter von nur 23 Jahren und 48 Tagen.
Er ist damit der jüngste deutsche Spieler, der diese Marke erreicht. Den bisherigen Rekord hielt sein ehemaliger Teamkollege Thomas Müller, der bei seinem 50. Spiel in der Champions League 24 Jahre und 53 Tage jung gewesen war.
Musiala hätte sicher noch einige Spiele mehr aufzuweisen. Doch eine schwere Verletzung, die er sich im Juli 2025 bei der Klub-WM zugezogen hatte, setzte den Nationalspieler monatelang außer Gefecht. Im Januar war Musiala erst ins Team zurückgekehrt.