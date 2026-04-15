Champions League: Nagelsmann beobachtet Bayern-Profis vor Ort

Johannes Behm , Manfred Sedlbauer 15.04.2026 • 10:59 Uhr Julian Nagelsmann wird am Mittwochabend in der Allianz Arena sein. Schaut der Bundestrainer auch bei Manuel Neuer ganz genau hin?

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird beim Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München (21 Uhr im LIVETICKER) vor Ort im Stadion sein. SPORT1 kann einen entsprechenden Bericht der Sport Bild bestätigen.

Darüber hinaus wird Nagelsmann bei seinem Besuch in der Allianz Arena am Mittwochabend von Co-Trainer Benjamin Glück begleitet werden. Beim Kracher-Duell werden einige deutsche Nationalspieler im Einsatz sein.

FC Bayern: Kann Neuer erneut glänzen?

Auf Seiten von Real wird Antonio Rüdiger in der Startelf erwartet. Bei Bayern wird Nagelsmann wohl insbesondere bei den deutschen Akteuren um Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry sowie Jamal Musiala genauer hinschauen. Selbiges gilt für die Youngster Tom Bischof und Lennart Karl, sollten sie zum Zug kommen.