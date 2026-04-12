Vollbringt Völler das "Wunder" bei Neuer?

David Funk 12.04.2026 • 22:50 Uhr Lothar Matthäus glaubt weiterhin an ein schwieriges Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer. Der Rekordnationalspieler bringt nun einen Vermittler ins Spiel.

Lothar Matthäus hofft in der DFB-Comeback-Debatte auf Sportdirektor Rudi Völler als Vermittler zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer.

Am Samstagabend hatte der Münchner Schlussmann selbst die Gerüchte, er habe ein schlechtes Verhältnis zu Bundestrainer Julian Nagelsmann, noch ins Reich der Fabeln verbannt. Matthäus brachte nun einen weiteren Akteur ins Spiel.

Neuer und Nagelsmann? „Der Einzige, der dieses Wunder schaffen könnte, wäre Rudi Völler“

Der deutsche Rekordnationalspieler wiederum rückte von seinem Standpunkt, bei Neuer und Nagelsmann sei das „Tischtuch so zerschnitten, das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen“, nicht ab.

„Das ist der größte Job, den Rudi Völler hat“, begann Matthäus am Sonntag bei Sky90 und führte aus: „Rudi ist auch ein bisschen wie Franz Beckenbauer: Auf ihn hört man. Vielleicht hört ein Julian Nagelsmann auch auf ihn, vielleicht ruft er Manuel Neuer mal an.“

Für Matthäus sei deshalb klar: „Der Einzige, der dieses Wunder schaffen könnte, wäre Rudi Völler. Denn zu ihm haben beide einen guten Kontakt. Und natürlich kann es Wirkung zeigen, wenn jemand wie Rudi mit einem Spieler spricht.“

Neuer: „Wir haben kein schlechtes Verhältnis“

Matthäus unterstrich nochmals, wie sehr er sich Neuer im DFB-Tor bei der WM wünsche: „Ich würde mich für den deutschen Fußball freuen, wenn die besten Spieler auf ihren Positionen auch bei der Weltmeisterschaft dabei sind.“

Neuer wiederum widersprach zuletzt den Matthäus-Aussagen, dass er und der Bundestrainer ein angespanntes Verhältnis hätten. „Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben uns damals ausgetauscht, er war mein Trainer gewesen. Ich war ja auch bei der Europameisterschaft Torwart unter ihm gewesen. Wir haben kein schlechtes Verhältnis“, stellte Neuer am Samstagabend im ZDF Sportstudio klar.