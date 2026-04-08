DFB-Comeback zur WM? Neuer reagiert eindeutig

David Funk , Stefan Kumberger 08.04.2026 • 16:50 Uhr Nach der Gala-Vorstellung von Manuel Neuer in der Champions League kochen die Diskussionen um das DFB-Tor bei der WM wieder hoch. Der Keeper will davon nichts wissen.

Manuel Neuer war nach dem Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid ein gefragter Mann am Mikrofon.

Selbstredend stellte sich nicht nur den anwesenden Reportern die eine brennende Frage: Muss Neuer nach seiner Gala-Vorstellung umdenken und bei der anstehenden WM im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen?

Sowohl Bundestrainer Julian Nagelsmann als auch Manuel Neuer selbst hatten ein Comeback des 40-Jährigen im Sommer im DFB-Tor eigentlich ausgeschlossen.

Neuer wiegelt DFB-Thema ab

Nach der Partie gab sich der Schlussmann am Mikrofon zwar diplomatisch, ließ aber eine kleine Hintertür offen.

„Sollen wir das Thema jetzt wieder aufmachen?“, fragte Neuer lachend und ergänzte: „Nein, wichtig ist, dass wir mit dem FC Bayern dieses Spiel gewonnen haben. Wir werden versuchen, das im Rückspiel zu bestätigen.“

„Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern“

„Das ist entscheidend“, betonte der Bayern-Keeper, „alles andere zählt für mich jetzt überhaupt nicht.“ Sein Fokus gelte ausschließlich dem FC Bayern und den anstehenden Aufgaben in der Bundesliga und der Champions League. Ein Anruf des Bundestrainers interessiere ihn daher nicht.

„Wir brauchen das Thema jetzt nicht aufmachen. Wirklich. Wo haben wir denn gespielt heute?“, fragte der fünffache Welttorhüter. „Das war ein sensationelles Spiel heute. Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Es ist alles entspannt. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern“, wiegelte er Nachfragen zu einem DFB-Comeback ab.

Neuer: „Du bist zu spät“

Auf die Forderung von Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus angesprochen, dass Neuer bei der WM dabei sein müsse, reagierte der Schlussmann abweisend: „Haben wir gerade schon gehabt. Du bist zu spät. Alles gut.“