FC Bayern: Neuer witzelt: "Ist ein Torwartfehler"

SID 07.04.2026 • 23:22 Uhr Kapitän Manuel Neuer hält für den FC Bayern bei Real Madrid den Sieg fest und scherzt über den einen Gegentreffer.

Manuel Neuer hielt den kleinen Silberpokal für den Spieler des Spiels in der Hand und war zu Scherzen aufgelegt. „War der erste schon drin? Ist ja ’ne Frechheit“, sagte der Kapitän des FC Bayern bei Prime Video und scherzte: „Ist ein Torwartfehler dann.“

Neuer hatte beim 2:1 (1:0) der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid neun Topchancen vereitelt, Kylian Mbappé und Vinícius Junior an den Rande der Verzweiflung getrieben, ehe Mbappé ihn doch noch überwand.

FC Bayern: Neuer beim Gegentor gegen Real Madrid machtlos

Obwohl Neuer auch an diesem Schuss noch dran war, flutschte der Ball über die Linie – was Neuer im Interview ein wenig irritierte.

„Schade, dass es kein 2:0 geworden ist“, sagte er, „aber man weiß ja, wie gefährlich Real Madrid ist. Es wird eine harte und schwere Aufgabe in München.“ Dort steigt am kommenden Mittwoch das Rückspiel.

Hummels und Co. schwärmen von Neuer

Im ersten Vergleich, das sah auch Nationalspieler Antonio Rüdiger so, war Neuer „Bayerns bester Spieler“. Jonathan Tah schwärmte von Neuers „Aura“, Prime-Experte Mats Hummels kommentierte: „Eins mit Sternchen, Weltklasse-Leistung. Er ist so schlau im Tor und weiß, was er wann machen muss, das ist das Beeindruckendste an ihm.“

Mbappé und Vinicius, sagte Neuer, seien „mit die besten Angreifer der Welt, die haben Geschwindigkeit, können mit beiden Füßen schießen und sind im Dribbling sehr stark, das ist schwer zu verteidigen. Im Eins-gegen-eins, wenn sie viel Raum haben, ist es sehr hart.“ Aber am Ende stand da ja immer: Neuer.