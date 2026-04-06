FC Bayern: "Sehr netter Kerl!" Gnabry schwärmt von Vinícius Jr.

Johannes Behm 06.04.2026 • 11:23 Uhr Serge Gnabry spricht vor dem Kracher gegen Real Madrid über Vinícius Júnior. Der Bayern-Star bekundet dabei Sympathie.

Serge Gnabry hat im Vorfeld des Viertelfinal-Krachers in der Champions League bei Real Madrid über das Duell gesprochen und von Vinícius Júnior geschwärmt. „Er ist ein großartiger Spieler“, sagte der Stürmer vom FC Bayern im Interview mit der spanischen AS über den umstrittenen Superstar der Königlichen.

„Manche mögen ihn vielleicht kritisieren, aber ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen“, führte Gnabry aus, der betonte: „Er ist ein sehr netter Kerl. Er hat immer wieder bewiesen, wie gut er ist. Deshalb habe ich großen Respekt vor ihm.“

Vinícius Jr? „Ich war nicht dabei“

Auf Nachfrage zu den Vorfällen in Lissabon, bei denen Viní Jr. Gegenspieler Gianluca Prestianni eine rassistische Beleidigung vorwarf, gab sich Gnabry zunächst bedeckt. „Ich war nicht dabei. Ich habe es nicht miterlebt“, sagte der 30-Jährige.

Dennoch positionierte er sich auch deutlich. „Natürlich kann ich sagen, dass es immer wehtut, wenn man rassistisch angegriffen wird. Es spielt keine Rolle, was vorher passiert ist“, stellte Gnabry klar: „Ich hoffe also auf jeden Fall, dass das eines Tages ein Ende hat.“

„Angriff mit Vinícius und Mbappé sticht hervor“

Angesprochen auf das Duell am Dienstagabend im Bernabéu (21 Uhr im LIVETICKER) zeigte Gnabry sich voller Wertschätzung für Reals Mannschaft.

„Sie haben unglaubliche und sehr talentierte Spieler. Ihr Angriff mit Vinícius und Mbappé sticht zweifellos hervor“, sagte Gnabry.