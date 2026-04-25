FC Bayern: So steht es um die Sorgenkinder Karl und Bischof

Moritz Thienen 25.04.2026 • 22:57 Uhr Dem FC Bayern fehlen mit Tom Bischof und Lennart Karl weiterhin zwei wichtige Spieler. Christoph Freund gibt ein Update zum Zustand der beiden.

Vor dem so wichtigen Duell mit Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League gibt es beim FC Bayern weiter einige personelle Sorgen. Serge Gnabry wird sicher fehlen, zudem sind auch Lennart Karl und Tom Bischof weiter verletzt.

Beim spektakulären Comeback-Sieg der Bayern in Mainz fehlten die Youngster weiterhin. Nach dem Spiel gab Sportdirektor Christoph Freund ein Update zu den beiden Sorgenkindern.

FC Bayern darf auf Karl und Bischof hoffen

„Die sind ganz nah dran. Sie machen schon wieder Sachen mit dem Ball auf dem Platz, aber ob es für Dienstag reicht, werden wir noch sehen. Sie sind nicht mehr weit weg, dass sie wieder dabei sind“, sagte Freund.

Trotz einer überragenden Bayern-Form sieht Freund sein Team für das Duell mit PSG übrigens nicht als Favorit. „Da können wir so oder so rumdiskutieren. Paris ist der Titelverteidiger“, erklärte Freund: „Es werden Kleinigkeiten entscheiden.“