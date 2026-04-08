"Ich habe es satt! Bei jedem wichtigen Spiel dasselbe"

Johannes Behm 08.04.2026 • 12:30 Uhr Trent Alexander-Arnold gerät wegen seines Defensivverhaltens gegen den FC Bayern in die Kritik. TV-Experte Roy Keane fällt ein vernichtendes Urteil.

Real Madrids Trent Alexander-Arnold lieferte beim Anschlusstreffer von Kylian Mbappé im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Bayern (1:2) eine mustergültige Vorlage – und steht dennoch in der Kritik. Wegen seines Abwehrverhaltens vor dem ersten Tor (41.), als Bayerns Luis Díaz dem Engländer entwischt war, geriet ManUnited-Legende Roy Keane regelrecht in Rage.

„Ich habe es satt. Bei jedem wichtigen Spiel ist es dasselbe“, wütete Keane nach der Partie laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo bei CBS. „Alle reden ständig davon, wie gut er den Ball spielt, aber was ist mit den Basics? Verteidigen.“

Vernichtende Kritik: „Das ist Müll! Ich bitte euch“

„Auf diesem Niveau, in der Champions League, darf man nicht einfach so abschalten“, forderte der TV-Experte und übte deutliche Kritik. „Das ist ein kindischer Fehler. Sich von Luis Díaz überlaufen zu lassen, als wäre man gar nicht da? Das ist Müll! Ich bitte euch.“

„Er verteidigt immer noch, als hätte er noch nie in seinem Leben als rechter Außenverteidiger gespielt“, urteilte der 54-Jährige weiter. „Wichtige Spiele erfordern großartige Verteidiger, und im Moment ist er weit davon entfernt, einer zu sein.“

Beim Gegentor hatte sich Díaz im Rücken von Alexander-Arnold davongestohlen und nach einem perfekten Steckpass von Mitspieler Serge Gnabry zur Führung der Münchner genetzt.

Alexander-Arnold glänzt mit Vorlage

Nach dem 2:0 durch Harry Kane gelang den Madrilenen noch der Anschlusstreffer durch Mbappé, den wiederum Alexander-Arnold mit einer starken Hereingabe vorbereitet hatte.

„Vor dem Spiel haben wir darüber gesprochen, wie wir hinter ihre Abwehr laufen müssen, mit Laufwegen hinter ihren Außenverteidigern, und ich habe dort eine Chance gesehen. Ich habe Kylian laufen sehen, habe den Ball mit viel Kraft gespielt, und er hat es sehr gut gemacht“, sagte Alexander-Arnold bei CBS über seine Vorarbeit für den Treffer, der Madrid Hoffnung für das Rückspiel macht.