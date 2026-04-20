FC Bayern: Ex-Weltmeister zweifelt an Verbleib von Michael Olise

Felix Kunkel , Robin Wigger 20.04.2026 • 18:02 Uhr Frankreichs Ex-Weltmeister Marcel Desailly lobt die Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano. Einen langfristigen Verbleib von Olise in München hält er jedoch nicht für garantiert.

Der französische Weltmeister von 1998, Marcel Desailly, zweifelt an einem langfristigen Verbleib von Michael Olise beim FC Bayern. „Ich bin mir nicht sicher, ob er lange bei Bayern München bleiben wird“, betonte der 57-Jährige am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid auf SPORT1-Nachfrage.

Olise, der in dieser Saison bislang 18 Tore und 29 Vorlagen in 44 Pflichtspielen für die Münchner beisteuerte, sei „eine Klasse für sich“, schwärmte Desailly. „Er ist der offensive Motor für Bayern. Es ist einfach unglaublich, wie er den Ball einsetzt. Und die Disziplin, die er im System an den Tag legt, ist ziemlich beeindruckend. Er gehört zur Spitzenklasse.“

Als SPORT1 nachhakte, wohin es Olise ziehen könnte, wenn seine Zukunft nicht beim FCB liege, meinte Desailly: „Er ist jung, lass die Weltmeisterschaft erst einmal vorübergehen. Ich kenne die Vertragsbedingungen nicht. Das Talent ist so groß, vielleicht in die Premier League. Sie wollen die Besten haben. Er ist einer der Besten.“

Der FC Bayern hatte Olise im Sommer 2024 von der Insel nach Deutschland gelotst: Der Flügelspieler, der von Crystal Palace kam, unterschrieb an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2029.

Desailly lobt Upamecano

Der frühere Defensivspezialist Desailly, der in seiner Karriere über 100 Länderspiele für Frankreich absolvierte, fand auch lobende Worte für FCB-Profi Dayot Upamecano.

„Als Verteidiger schätze ich Upamecano sehr, der zusammen mit Konaté und Saliba in der Nationalmannschaft sehr gut harmoniert. Auch für Bayern macht er seine Sache sehr gut“, erklärte der ehemalige Milan- und Chelsea-Star.

Dass es im Champions-League-Halbfinale zum Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain kommt, begeistert Desailly: „Das Spiel wirkt schon fast wie das Finale.“