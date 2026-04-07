Flick stärkt Yamal: "Werde ihn immer unterstützen"

SID 07.04.2026 • 14:16 Uhr Hansi Flick hat seinen Barcalona-Jungstar Lamine Yamal in Schutz genommen. Nach einem verweigerten Handschlag am Wochenende steht der Offensivstar im Fokus.

Trainer Hansi Flick hat seinen Jungstar Lamine Yamal in Schutz genommen. „Er ist emotional, das ist gut. Ich werde ihn immer unterstützen, weil er ein fantastischer Spieler ist. Er ist auf dem richtigen Weg, und wir helfen ihm, sich weiterzuentwickeln“, sagte der 61-Jährige vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Beim 2:1-Erfolg bei Atlético am Samstagabend war Yamal negativ aufgefallen. Nach der gelungenen Generalprobe in der spanischen La Liga lamentierte der 18-Jährige wütend, verweigerte Flick den Handschlag und stapfte frustriert in die Katakomben.

FC Barcelona: Flick stärkt Yamal

„Wir müssen aufpassen“, sagte Flick: „Es ist nicht gut, bei allem, was er macht, so viel Rummel zu erzeugen. Er ist ein fantastischer Spieler, aber wir müssen auch sehen, dass er erst 18 Jahre alt ist und jeder von uns manchmal Fehler macht. Ich habe zu ihm gesagt: ‚Das kannst du machen, kein Problem, ich werde dich immer beschützen.'“ Er wünsche sich, dass Yamal auf dem Platz zeige, „dass er ein großartiger Spieler ist und einer der besten, vielleicht sogar der beste Spieler der Zukunft sein wird“.