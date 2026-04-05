Trotz Barca-Sieg: Frust bei Yamal

SPORT1 05.04.2026 • 10:33 Uhr Bei Atlético Madrid dreht der FC Barcelona einen Rückstand spät und festigt damit seine komfortable Tabellenführung in LaLiga. Dennoch ist Lamine Yamal hinterher nicht glücklich. Trainer Hansi Flick reagiert.

Der FC Barcelona hat aus einem 0:1-Rückstand bei Atlético Madrid einen 2:1-Sieg gemacht und ist dem Meistertitel einen großen Schritt näher gekommen. Dennoch war Lamine Yamal hinterher sichtlich verärgert und hat am Samstag mit einem Frustabgang für Ärger gesorgt.

Was war passiert? Schon als Robert Lewandowski in der 87. Minute das entscheidende Tor für die Katalanen schoss, jubelte Yamal nicht mit seinen Teamkollegen. Stattdessen zeigten die TV-Bilder, wie Verteidiger Pau Cubarsí abseits der Szenerie versuchte, den 18-Jährigen zu beruhigen.

Nach dem Schlusspfiff ging es ähnlich weiter. Trotz des Sieges sah man Yamal keine Freude an – im Gegenteil. Gefrustet verließ der Youngster den Innenraum. Dabei diskutierte er unter anderem mit Hansi Flick. Auf der Pressekonferenz sprach der deutsche Trainer anschließend über die Situation um Yamal.

Barcelona: Das sagt Flick zu Yamal

„Ich weiß nicht genau, warum. Es sind viele Emotionen im Spiel, und Lamine hat alles versucht, um das zweite Tor zu erzielen. Das ist großartig. Nicht alles war perfekt, aber er hat alles versucht“, sagte Flick, der schon vorher bei DAZN betonte: „Das ist normal. Er will Tore machen und Vorlagen geben. Wir haben in der Kabine geredet und alles ist gut.“