Fotograf bei Torjubel des FC Bayern verletzt

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 16.04.2026 • 15:46 Uhr Beim späten Siegtreffer von Michael Olise im Viertelfinal-Krimi gegen Real Madrid stürmen einige Fans des FC Bayern den Innenraum. Sehr zum Leidwesen der Fotografen.

Der Pressefotograf Kai Pfaffenbach ist beim Torjubel nach dem Treffer von Michael Olise zum 4:3 für den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid verletzt worden.

In seiner Instagram-Story teilte der Profi-Fotograf, der für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitet, sein Patientenprotokoll. Darauf war zu lesen: „Überrannt von Fans an der Südkurve, bewusstlos am Boden liegend.“

Zugleich gab Pfaffenbach hinsichtlich seines Gesundheitszustands Entwarnung: „Ich bin ok! Nur Abschürfungen, keine Brüche und keine weiteren Hirnschäden.“

Im Gespräch mit der Bild-Zeitung dankte der 55-Jährige den Sanitätern für die Hilfe: „Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. So etwas darf bei einem Spiel im Innenraum nicht passieren!“

Fans des FC Bayern schon vor Abpfiff auf dem Zaun

Auf den TV-Bildern ist zu erkennen, dass unmittelbar vor Abpfiff einige Fans auf der Südkurve auf dem Zaun saßen.

Als Olise dann in der Nachspielzeit zum Endstand traf, sprangen einige Anhänger in den Innenraum und stürmten Richtung Werbebande, während Olise und seine Teamkollegen in Höhe der Eckfahne jubelten. Dabei kam es für die Fotografen hinter der Bande zu gefährlichen Situationen. Neben Pfaffenbach erlitt nach Angaben der Bild eine Fotografin bei dem Vorfall eine Platzwunde.

„Nach dem vierten Tor brachen alle Dämme. Dann war ich bewusstlos und habe nichts mehr mitbekommen. Erst als alles vorbei und der Platz leer war, bin ich wieder zu mir gekommen. Ich habe Prellungen und Schmerzen. Den Zustand meiner Fotoausrüstung konnte ich auf Schäden noch nicht überprüfen“, schilderte Pfaffenbach der Bild die Vorfälle.

FC Bayern ist sich der Problematik bewusst

Der Fotograf Ulrich Wagner befand sich dem Bericht zufolge ebenfalls in der Nähe und sagte: „Diese Situation hätte verhindert werden müssen. Die Fans saßen schon mehrere Minuten auf dem Zaun, bevor sie in den Innenraum gestürmt sind. Trotzdem wurde nichts dagegen unternommen. Wir können von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist.“

Der FC Bayern teilte auf SPORT1-Nachfrage mit, dass der Klub sich mit dem verletzten Fotografen im Austausch befinde. Man sei sich der Problematik bewusst, hieß es weiter, es handle sich nicht um ein Thema, das nur den FC Bayern betreffe, Sicherheit stehe an oberster Stelle.

Die Fan-Dachorganisation „Club Nr. 12“ bedauerte die Verletzungen der Medienvertreter. Die Anhänger hätten für die „versehentlichen Verletzungen“ um Entschuldigung gebeten, teilte der Fan-Verband auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit.