Fünfter CL-Platz? FC Bayern lässt die Bundesliga wieder hoffen

Maximilian Huber 10.04.2026 • 08:26 Uhr Die Bundesliga kämpft mit der spanischen La Liga um einen zusätzlichen fünften Champions-League-Platz in der Saison 2026/27. Der FC Bayern könnte mit einem Weiterkommen entscheidenden Einfluss nehmen.

Im Kampf um einen zusätzlichen fünften Champions-League-Platz in der kommenden Saison 2026/27 hat die Bundesliga auf die spanische La Liga Boden gutgemacht.

Durch die Siege von Mainz (2:0 gegen Straßburg) und Freiburg (3:0 gegen Celta Vigo) hat die Bundesliga den Rückstand auf Spanien von 0,942 Punkten auf 0,621 Punkte verkürzt. Im UEFA-Ranking liegt La Liga (20,906 Punkte) weiterhin vor der Bundesliga (20,285 Punkte).

5. CL-Platz: Nimmt der FC Bayern entscheidenden Einfluss?

Neben Mainz und Freiburg half auch der FC Bayern bei der Aufholjagd kräftig mit. Die Münchner gewannen ihr Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Real Madrid mit 2:1 und würden mit einem Weiterkommen womöglich entscheidenden Einfluss auf das UEFA-Verbandskoeffizienten-Ranking nehmen.

Während unter der Woche alle drei deutschen Teams ihre Spiele gewannen, sammelten für Spanien Atlético Madrid (2:0 in Barcelona), Rayo Vallecano (3:0 gegen AEK Athen) und Betis Sevilla (1:1 in Braga) Punkte. Sollten sich der FC Bayern und der SC Freiburg gegen ihre spanischen Kontrahenten durchsetzen, würden mindestens drei spanische Klubs im Viertelfinale ausscheiden.

Der BVB profitierte einst

Lediglich die Nationen, die auf den ersten beiden Plätzen rangieren, bekommen für die nächste Königsklassen-Saison einen zusätzlichen fünften Platz zugesprochen. 2024 profitierte Borussia Dortmund von dieser Regelung, als die Schwarz-Gelben als Fünfter der Bundesliga noch in die Königsklasse kamen.