Gute PSG-Nachrichten vor Kracher gegen den FC Bayern

Gute Nachrichten für Paris Saint-Germain. Vor dem Ligaspiel am Samstag bei SCO Angers (ab 19 Uhr im LIVETICKER) meldet sich Außenverteidiger Nuno Mendes fit.
Gute PSG-Nachrichten vor Bayern
Der Portugiese hatte sich beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Liverpool verletzt und war seitdem ausgefallen.
Am Wochenende soll er jetzt in den Kader zurückkehren und sollte somit auch am Dienstag im Hinspiel gegen den FC Bayern (ab 21 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung stehen.
Vitinha fehlt Paris weiterhin
Weiterhin fehlen wird beim Spiel am Wochenende hingegen Vitinha. Der Portugiese laboriert an einer Entzündung der rechten Ferse und absolviert laut Klubangaben ein individuelles Programm.
PSG macht aber trotzdem Hoffnung auf einen Einsatz des Mittelfeldstrategen in der Champions League. Die Verletzung „entwickelt sich günstig“, teilte der Verein mit.
Ob es für einen Einsatz im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern reicht, ist aber weiter offen. Trainer Luis Enrique sagte zuletzt, dass er nicht wisse, ob Vitinha rechtzeitig fit wird.
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