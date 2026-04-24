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Gute PSG-Nachrichten vor Kracher gegen den FC Bayern

Gute PSG-Nachrichten vor Bayern

PSG muss im Liga-Spiel gegen SCO Angers weiter auf Vitinha verzichten. Nuno Mendes meldet sich dagegen zurück.
Vitinha droht mit einer Fersenverletzung ein wochenlanger Ausfall. PSG-Coach Luis Enrique nimmt nun erstmals Stellung zu seiner Ausfallzeit.
SPORT1
PSG muss im Liga-Spiel gegen SCO Angers weiter auf Vitinha verzichten. Nuno Mendes meldet sich dagegen zurück.

Gute Nachrichten für Paris Saint-Germain. Vor dem Ligaspiel am Samstag bei SCO Angers (ab 19 Uhr im LIVETICKER) meldet sich Außenverteidiger Nuno Mendes fit.

Der Portugiese hatte sich beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Liverpool verletzt und war seitdem ausgefallen.

Am Wochenende soll er jetzt in den Kader zurückkehren und sollte somit auch am Dienstag im Hinspiel gegen den FC Bayern (ab 21 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung stehen.

Vitinha fehlt Paris weiterhin

Weiterhin fehlen wird beim Spiel am Wochenende hingegen Vitinha. Der Portugiese laboriert an einer Entzündung der rechten Ferse und absolviert laut Klubangaben ein individuelles Programm.

PSG macht aber trotzdem Hoffnung auf einen Einsatz des Mittelfeldstrategen in der Champions League. Die Verletzung „entwickelt sich günstig“, teilte der Verein mit.

Ob es für einen Einsatz im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern reicht, ist aber weiter offen. Trainer Luis Enrique sagte zuletzt, dass er nicht wisse, ob Vitinha rechtzeitig fit wird.

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