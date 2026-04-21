Champions League: PSG bangt um Duo vor dem FC Bayern

SPORT1 21.04.2026 • 14:47 Uhr Vitinha fehlt gegen Nantes, Nuno Mendes befindet sich weiterhin nur im Aufbau – vor dem Bayern-Kracher wächst die Sorge in Paris.

Paris Saint-Germain muss im Nachholspiel der Ligue 1 gegen den FC Nantes am Mittwochabend auf Vitinha verzichten. Der Portugiese laboriert an einer Entzündung im rechten Fersenbereich, die er sich beim 1:2 gegen Olympique Lyon zugezogen hatte. Das bestätigte der Klub am Dienstag im einem offiziellen Medizin-Update.

Vitinha bleibt in den kommenden Tagen in Behandlung, eine erneute Untersuchung ist zum Ende der Woche geplant. Damit verpasst der 26-Jährige nicht nur das Duell mit Nantes, auch sein Einsatz wenige Tage später gegen den FC Bayern steht auf der Kippe.

„Wir werden die Situation ruhig und besonnen angehen und abwarten, wie die verletzten Spieler ihr Comeback schaffen. Aber ich weiß es nicht“, sagte Trainer Luis Enrique mit Blick auf einen Einsatz des portugiesischen Nationalspielers am kommenden Dienstag.

Champions-League: FC Bayern wirft Schatten voraus

Nuno Mendes hingegen arbeitet weiter am Comeback. Der Linksverteidiger hatte gegen Liverpool muskuläre Probleme erlitten und fehlte bereits gegen Lyon. Zwar absolvierte er Teile des öffentlichen Trainings, für das Duell gegen Nantes ist er jedoch keine Option.