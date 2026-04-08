Real glaubt an Coup in München

SID 08.04.2026 • 05:31 Uhr Die Königlichen geben sich nach der Hinspielniederlage gegen den FC Bayern längst nicht geschlagen. Real-Coach Arbeloa verbreitet Optimismus.

Das Spiel war gerade erst vorbei, die erste Schlacht verloren, da war das Wort „Remontada“ schon in aller Munde: Real Madrid, das war nach dem 1:2 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München schnell klar, glaubt felsenfest an die Aufholjagd – und weiter an den Halbfinal-Einzug.

„Wir haben immer Vertrauen“, sagte Nationalspieler Antonio Rüdiger im Brustton der Überzeugung, wenngleich der Abwehrchef die Gegentore als „Geschenke“ beklagte. Real aber ist nun mal Real – und in der Königsklasse immer da, wenn es darauf ankommt. Oder etwa nicht?

Optimismus bei Arbeloa

Auch Trainer Álvaro Arbeloa jedenfalls hielt sich am Nimbus des Rekordsiegers fest. „Wenn eine Mannschaft in München gewinnen kann, dann ist es Real Madrid“, betonte der Coach. Bei drei der jüngsten vier Gastspiele ist dies gelungen, nur das letzte endete remis. Den letzten Heimsieg gegen die Königlichen feierten die Bayern im April 2012 (2:1).

Und so machte Arbeloa auf Optimismus. „Ich zähle im Rückspiel auf meine Spieler“, sagte der Coach, „ich bewundere ihren Ehrgeiz und ihren unbedingten Siegeswillen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nach Deutschland fahren und gewinnen werden.“

Real: „Alles ist möglich“

Auch die Presse glaubt daran. „In München ist ein Wunder nötig“, kommentierte die Marca zwar, aber: „Real Madrid hat es schon einmal geschafft. Und wir sprechen hier von Europa. Alles ist möglich.“