FC Bayern gegen PSG Favorit? Das sagt Enrique

SID 18.04.2026 • 17:06 Uhr Der Coach von Paris Saint-Germain blickt auf das Gigantenduell in der Königsklasse voraus. Gegen die Bayern hat er personell noch mehr Auswahl.

Trainer Luis Enrique hat mit Blick auf das Halbfinale von Paris Saint-Germain gegen Bayern München in der Champions League tiefgestapelt.

Es sei „nicht wichtig“, wer als Favorit in das Gigantenduell gehe, „entscheidend ist, wer sein Niveau auf dem Platz zeigt“, sagte der Coach des Königsklassen-Titelverteidigers am Samstag. Seine Spieler seien aber „bereit“, im Saisonendspurt „Trophäen zu gewinnen“.

Enrique kündigte dazu an, dass Mittelfeldspieler Fabián Ruiz nach einer dreimonatigen Pause und überstandener Knieverletzung im Ligaspiel gegen Olympique Lyon am Sonntag zum Comeback kommen könnte. Auch Jungstar Désiré Doué, der sich am Dienstag in Liverpool leicht am Knie verletzt hatte, werde gegen Lyon zum Kader gehören, sagte der Spanier.

Bayern-Boss sieht PSG favorisiert

Paris führt die französische Ligue 1 mit einem knappen Vorsprung an. Die Halbfinalpartien in der Königsklasse gegen den FC Bayern finden am 28. April und 6. Mai statt.

Dass PSG zum dritten Mal in Folge unter den besten vier in Europa stehe, sei „nicht gewöhnlich, wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben“, sagte Enrique: „Es gibt Momente, die alle Spieler und Teams lieben: Das ist der Teil der Saison, in dem man Titel gewinnen muss.“