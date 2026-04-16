Legendäres Zitat: Spanien wittert Bayern-Stichelei gegen Real

SPORT1 16.04.2026 • 18:07 Uhr Der FC Bayern setzt nach dem Sieg gegen Real Madrid in den sozialen Medien dem Anschein nach zu einem Seitenhieb an.

Der FC Bayern hat Real Madrid in einem denkwürdigen Viertelfinale aus der Champions League geworfen – und danach dem Anschein nach bewusst verbal nachgelegt. Nach dem spektakulären 4:3 im Rückspiel (Gesamtergebnis: 6:4), ließ sich der deutsche Rekordmeister in den sozialen Medien dem Anschein nach zu einer Stichelei hinreißen, die die spanische Zeitung Marca aufgriff.

Auf der Plattform X posteten die Münchner: „90 minutes at the Allianz Arena is a long time.“ (Deutsch: 90 Minuten in der Allianz Arena sind eine lange Zeit.) Eine klare Anspielung auf den legendären Satz der verstorbenen Real-Legende Juanito, der einst sagte: „90 Minuten im Bernabéu sind eine Ewigkeit.“ Dem Anschein nach ein Seitenhieb, der im Netz für reichlich Reaktionen sorgte.

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Juanito, dessen Name in der 7. Minute jedes Spiels im Bernabéu von den Fans skandiert wird, äußerte den Satz einst im San Siro – unmittelbar nach einer 0:2-Niederlage im Halbfinale des UEFA-Cups 1985. Im Rückspiel gewann Real mit 3:0.

Späte Treffer entscheiden das Spektakel

Sportlich hatten sich die Bayern das Recht zum Spott hart erarbeitet. Nach dem 2:1 im Hinspiel in Madrid entwickelte sich das Rückspiel zu einem Offensivspektakel mit sieben Toren.

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Real führte in München zwischenzeitlich, ehe eine umstrittene Gelb-Rote Karte gegen Eduardo Camavinga in der Schlussphase die Partie kippte. Díaz traf in der 89. Minute, Michael Olise setzte in der Nachspielzeit den entscheidenden Schlusspunkt zum 4:3.

Im Anschluss legten die Bayern mit einem weiteren Post in den sozialen Medien nach. Dort schrieb der Klub: „Wenn du in der Champions League auf Real Madrid triffst, und es erst das Viertelfinale ist… aber du du bist der FC Bayern.“

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Durch den Sieg steht Bayern zum 22. Mal im Halbfinale der Königsklasse. Dort wartet nun Paris Saint-Germain. Für Madrid endet dagegen eine weitere Aufholjagd ohne Happy End – ausgerechnet 41 Jahre nach Juanitos berühmtem Zitat.