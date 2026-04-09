Liverpool setzt auf Faktor Anfield: "Sind noch im Rennen"

Angeschlagen, aber noch nicht aufgegeben: Liverpools Kapitän Virgil van Dijk sieht nach einem schwierigen Abend in Paris noch eine Restchance für sein Team auf das Halbfinale der Champions League. „Natürlich bin ich überhaupt nicht glücklich darüber, hier verloren zu haben“, sagte der Niederländer nach dem verdienten 0:2 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger PSG: „Das einzig Positive ist, dass wir nächste Woche noch ein weiteres Spiel vor uns haben.“
Liverpool setzt auf Faktor Anfield
Das Team des angeschlagenen Teammanagers Arne Slot erlebte einen ziemlich unangenehmen Abend im Pariser Prinzenpark. „Wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir nur 0:2 verloren haben“, sagte Slot ehrlich: „Wir sind noch immer im Rennen und wissen, was Anfield für einen Unterschied für uns machen kann.“
Champions League: Die Bayern warten auf PSG oder Liverpool
Durch einen abgefälschten Schuss von Désiré Doué (11.) hatte Paris den Abwehrriegel der Reds recht schnell durchbrochen. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.
Ein Spiel, das Liverpool nur allzu gerne selbst bestreiten würde. Dafür muss die Offensive um Nationalspieler Florian Wirtz im Rückspiel am kommenden Dienstag aber deutlich mehr anbieten. In der französischen Hauptstadt sprach nicht nur das Torschussverhältnis von 18:3 klar für Paris.