Üble Zahlen bei Liverpool-Pleite

SPORT1 08.04.2026 • 22:52 Uhr Der FC Liverpool droht auch die letzte Titelchance zu verspielen. Das Team um Florian Wirtz kann noch von Glück sprechen, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist.

Der FC Liverpool um Florian Wirtz muss stark um den Einzug ins Halbfinale der Champions League bangen. Die Reds des angeschlagenen Trainers Arne Slot unterlagen im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain verdient mit 0:2 (0:1).

Dabei konnte Liverpool noch von Glück sprechen, dass die Pleite nicht höher ausfiel. Bei drückender Überlegenheit betrieb PSG Chancenwucher. Die Pariser hatten insgesamt 74 Prozent Ballbesitz und 18 Schüsse, davon sechs aufs Tor der Gäste.

Liverpool hingegen konnte insgesamt nur drei Abschlüsse verbuchen, davon ging nicht einer aufs Tor. Das war in der Champions League zuletzt am 25. November 2020 gegen Atalanta Bergamo (0:2) der Fall. Zudem hat Liverpool erstmals seit April 2012 vier Auswärtsspiele in Serie verloren.

Champions League: PSG könnte auf den FC Bayern treffen

Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte den Gastgebern schon in der 11. Spielminute die Führung. Khvicha Kvaratskhelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.

Slot, der spätestens nach dem schmerzlichen 0:4 im FA Cup bei Manchester City zunehmend unter Druck steht, setzte Topstar Mohamed Salah auf die Bank. Auch mit einer defensiven Fünferkette geriet Liverpool schnell unter Druck und hatte mit den quirligen PSG-Offensivstars um Weltfußballer Ousmane Dembélé Probleme.

Glück für Liverpool: Kein Elfmeter nach VAR-Eingriff

Auch nach dem Wechsel blieb Paris gefährlich, Dembélé ließ zunächst die große Möglichkeit auf den zweiten Treffer aus (53.), der dann aber doch fiel.

Es drohte für Liverpool gar noch schlimmer zu kommen, doch Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique nach Ansicht der Videobilder zurück (72.). Auch hier hatte Liverpool Glück: Verteidiger Ibrahima Konaté hatte Warren Zaire-Emery zwar eindeutig getroffen, spielte im Nachgang aber auch den Ball.

„Ich glaube, wir hatten klare Chancen, weitere Tore zu erzielen. Wir haben Liverpool am Leben gelassen, sind aber mit der Leistung zufrieden. Wir wollen weiterhin dieselbe Strategie verfolgen, die wir schon seit langer Zeit anwenden“, sagte Achraf Hakimi bei Canal+.

In der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert. Zwar gewannen die Reds in Frankreich 1:0, nach dem 0:1 an der Anfield Road aber setzte sich Paris im Elfmeterschießen (4:1) durch.

Slots Team muss sich im Rückspiel am kommenden Dienstag mächtig steigern, um nicht wieder gegen die Pariser auszuscheiden.