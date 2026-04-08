Matchwinner Havertz: "Große Wende für uns"

SID 08.04.2026 • 05:46 Uhr Kai Havertz trifft in Lissabon zum Sieg für Arsenal und wird gefeiert. Der deutsche Nationalstürmer bremst aber die Euphorie.

Kai Havertz wuschelte sich durch die regennassen Haare und ließ sich von den mitgereisten Arsenal-Fans feiern, dann holte sich der deutsche Nationalstürmer ein verdientes Lob von Coach Mikel Arteta ab.

„Wenn man diese Phase der Saison erreicht hat, muss jeder seinen Beitrag leisten. Kai liebt solche entscheidenden Momente“, sagte Arteta nach dem hart erkämpften 1:0 (1:0)-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Sporting Lissabon über seinen Matchwinner.

Havertz schoss die Gunners mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) in Richtung Halbfinale – und war einfach nur erleichtert. „Fußball ist für solche Momente gemacht“, sagte er, „ein spätes Tor ist immer toll.“ Dennoch bremste der 26-Jährige, der in der 70. Minute eingewechselt worden war, die Euphorie: „Wir nehmen das Resultat mit. Aber wir haben in der kommenden Woche noch viel Arbeit vor uns.“ Das Rückspiel in London steigt am 15. April (21.00 Uhr/DAZN).

Für die Gunners war es nach der Blamage im FA Cup beim Zweitligisten FC Southampton am vergangenen Samstag ein wichtiger Stimmungsaufheller. „Definitiv eine große Wende für uns, denn wir haben die letzten beiden Spiele verloren. Wir halten zusammen“, sagte Havertz, der nach schwierigen Wochen und viel Verletzungspech allmählich wieder richtig in Form kommt: „Es sind noch sieben Wochen zu spielen, und wir können große Titel gewinnen – genau das streben wir an.“