Arsenal und Havertz blamiert! Bayern-Leihgabe spielt groß auf

SID 04.04.2026 • 22:55 Uhr Schon im Viertelfinale des FA Cups ist völlig überraschend Endstation. Die Gunners müssen ihre Triple-Träume begraben.

Triple-Traum geplatzt: Kai Havertz und der FC Arsenal sind im Viertelfinale des FA Cup an einem Zweitligisten gescheitert. Beim FC Southampton verlor der Spitzenreiter der englischen Premier League völlig überraschend mit 1:2 (0:1).

Ross Steward (35.) und Shea Charles (85.) trafen für den Underdog um den deutschen Teammanager Tonda Eckert, der seine Ungeschlagen-Serie auf 15 Spiele ausbaute. Der eingewechselte Viktor Gyökeres sorgte nach starker Vorarbeit von Havertz zwischenzeitlich für den Ausgleich der Gunners (68.), die Teammanager Mikel Arteta keinesfalls mit einer B-Elf aufbot.

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon war Arsenal zwar spielbestimmend, die Saints jedoch zielstrebiger.

Bayern-Leihgabe überzeugt gegen Arsenal

Der ehemalige Heidenheimer Leo Scienza verpasste mit seinem Lattenschuss das 2:0 (62.), Bayern-Leihgabe Daniel Peretz hielt mehrmals glänzend, auch der ehemalige Nürnberger Caspar Jander spielte stark.

Damit ist der nächste Titel für Arsenal futsch, vor der Länderspielpause verloren die Gunners bereits das Finale des League Cups mit 0:2 gegen Manchester City.