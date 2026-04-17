Nach Aus beim FC Bayern: Kylian Mbappé gibt Statement ab

SPORT1 17.04.2026 • 09:53 Uhr Nach dem bitteren Aus in München ringt ganz Madrid nach Worten. Kylian Mbappé entscheidet sich für eine Kampfansage.

Real Madrid ist raus – und ringt nach Worten. Nach dem spektakulären 3:4 beim FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League meldeten sich Eduardo Camavinga und Kylian Mbappé in den sozialen Medien zu Wort.

Mbappé, selbst Torschütze in München, fand deutlichere Worte.

„Wir haben es bis zum Ende versucht. Es ist enttäuschend, aus so einem wichtigen Wettbewerb auszuscheiden“, erklärte der Angreifer. Man müsse „hart mit uns selbst ins Gericht gehen“. Aufgeben sei jedoch keine Option: „Im Madrid war Scheitern nie eine Option und wird nie eine Option sein. Wir werden sehr bald wieder anfangen zu gewinnen.“

Mbappé glänzt individuell – und scheitert dennoch

Klar ist: Mbappé wird auch in seinem zweiten Jahr bei den Königlichen nicht nach dem Henkelpott greifen können. Seine Titelsammlung mit Madrid (UEFA-Supercup und FIFA- Interkontinental-Pokal) bleibt überschaubar.

Insgesamt hat Mbappé schon zehn Anläufe in der Champions League hinter sich.

Individuell gehört der 27-Jährige längst zur Elite des Wettbewerbs. Sein Treffer in München war sein 70. Tor in der Champions League – erzielt in 98 Spielen. Damit ist er der drittschnellste Spieler, der diese Marke erreichte. In der laufenden Saison war er zudem Madrids gefährlichste Waffe in Europa.

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Den größten Triumph verpasste Mbappé in der Pandemie-Saison, als er mit Paris Saint-Germain erst im Finale am FC Bayern scheiterte. Mit Monaco stand er einmal im Halbfinale, mit PSG dreimal mindestens in der Runde der letzten Vier. Seit seinem Wechsel nach Madrid wartet er jedoch vergeblich auf diesen Schritt.

Mbappé wie Ronaldo und Matthäus

So bleibt Mbappé vorerst Teil jenes illustren Kreises von Weltstars, die die Champions League nie gewinnen konnten – Namen wie Ronaldo, Buffon, Matthäus oder Ibrahimovic stehen sinnbildlich dafür. Trotz beeindruckender Quote und unbestrittenen Einflusses fehlt ihm der eine Triumph, der Karrieren für die Ewigkeit definiert.

Die Königlichen verspielten in der Allianz Arena ein 3:2 zur Pause und schieden mit 4:6 im Gesamtergebnis aus. Dabei hatte Mbappé selbst geliefert. Nach Vorarbeit von Vinícius Júnior traf er in der 42. Minute zum zwischenzeitlichen 3:2 und brachte die Königlichen im Allianz Arena erneut in Führung.