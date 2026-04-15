Nach CL-Aus! Ex-Barca-Profis mit deutlicher Kritik

Moritz Thienen 15.04.2026 • 15:39 Uhr Der FC Barcelona scheitert in der Champions League schon im Viertelfinale. Nach dem Aus äußern zwei ehemalige Spieler deutliche Kritik, auch an Hansi Flick.

Das Team von Hansi Flick galt als einer der Favoriten auf den Titel in der Champions League, musste nach zwei bitteren Spielen überraschend aber schon im Viertelfinale die Segel streichen, zum Ärger von Barca-Legende Thierry Henry.

„Ich bin enttäuscht, vor allem wegen der Art und Weise, wie sie ausgeschieden sind. Sie kassieren Chancen, obwohl sie das Spiel komplett kontrollieren, und das passiert in jedem einzelnen Spiel. So viele Gegentore darf man sich nicht erlauben, egal wie dominant und talentiert man ist“, ärgerte sich Henry in seiner Rolle als Experte bei CBS.

Henry kritisiert auch Flick

Genau bei dieser Schwäche in der Defensive habe Atlético angesetzt und die Fehler eiskalt ausgenutzt: „Atlético hat sie im Pokal bestraft, sie haben sie zu Hause in der Champions League bestraft, und heute haben sie es wieder getan.“

„Dieses Barca braucht dringend Abwehrspieler der ersten Klasse. Wir können die ganze Nacht über den Schiedsrichter reden, aber sie müssen auch Selbstkritik üben“, bilanzierte Henry: „Es gibt viele Dinge, die verbessert werden müssen. Wenn sich nichts ändert, werden wir in den nächsten zehn Jahren das Gleiche sehen.“

Der ehemalige Barca-Star kritisierte anschließend die Spielidee von Trainer Hansi Flick: „Mit einer vorgezogenen Abwehr in diesen großen europäischen Spielen zu spielen, wird sehr kompliziert. Dieses Barca bietet mit diesem defensiven Ansatz zu viele Chancen für den Gegner.“

Ehemaliger Spieler deutlich: „Barca war eine Katastrophe“

Henry war aber nicht der einzige ehemalige Barca-Spieler, der Kritik kundtat. Auch Samuel Umtiti äußerte bei RMC sein Unverständnis: „Barca war eine Katastrophe.“

„Alle dachten, Barca würde Atlético locker schlagen. Ich bin enttäuscht von diesem Barca, vor allem von der Defensive, weil sie in zwei Spielen zwei Rote Karten kassiert haben“, sagte Umtiti.

Auch der ehemalige Innenverteidiger hinterfragte die Taktik von Hansi Flick: „Man merkt zwar, dass sie mit ihrer hohen Verteidigung den Gegner unter Druck setzen, aber sie gehen eben auch extremes Risiko ein, speziell, weil sie bei jedem Zweikampf zu spät reagieren.“