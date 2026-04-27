Vor Bayern-Kracher: Wichtige Rückkehrer bei PSG

SID 27.04.2026 • 11:55 Uhr Die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Stars stehen PSG gegen den FC Bayern wohl zur Verfügung.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kann im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) voraussichtlich auf nahezu seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Beim Abschlusstraining am Montagmittag hatte Trainer Luis Enrique auch die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Vitinha und Achraf Hakimi an Bord.

Mittelfeldchef Vitinha hatte die jüngsten beiden Ligaspiele gegen den FC Nantes und bei Angers SCO (jeweils 3:0) wegen einer Fersenverletzung verpasst. Der frühere Dortmunder Hakimi war in Angers zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

PSG-Stars bereiten sich auf Bayern-Kracher vor

Auch Vitinhas portugiesischer Landsmann Nuno Mendes, der nach überstandener Oberschenkelblessur in Angers ein Kurz-Comeback gegeben hatte, war dabei. Das galt ebenfalls für Weltfußballer Ousmane Dembélé sowie die Offensivstars Désiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia, die in der Liga zuletzt allesamt komplett geschont worden waren.

Damit muss Enrique wohl nur auf Linksaußen Quentin Ndjantou (Oberschenkel) verzichten.