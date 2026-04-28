Auf diese Stars setzt PSG gegen Bayern

SPORT1 28.04.2026 • 20:35 Uhr Paris startet in Bestbesetzung ins Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern. Alle fraglichen Spieler sind für das Top-Duell rechtzeitig fit geworden.

Paris Saint-Germain geht mit maximaler Qualität in das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Beim Kracher am Dienstagabend im Parc des Princes kann Luis Enrique aus dem Vollen schöpfen.

Spielgestalter Vitinha kehrt nach Fersenproblemen zurück. Im Mittelfeld setzt PSG zudem auf Warren Zaïre-Emery. Der Nationalspieler, in dieser Saison einer der Dauerbrenner, erhält neben Vitinha und Joao Neves das Vertrauen.

In der Offensive bekommt Désiré Doué den Vorzug vor Bradley Barcola. Zudem agieren Ousmane Dembélé und Khvitcha Kvaratskhelia in der so starken Offensive.

Champions League: Mendes und Hakimi bereit für Bayern

Auch Nuno Mendes und Achraf Hakimi sind bereit für das Duell mit den Bayern. Beide Spieler waren zuletzt angeschlagen gewesen. In der Innenverteidigung starten wie gewohnt Marquinhos und Willian Pacho. Im Tor startet Matvei Safonov.

Die PSG-Aufstellung: Safonov – Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Musiala rückt in die Startelf

Auch beim FC Bayern gibt es keine großen Überraschungen in der Anfangsformation. Manuel Neuer führt die Münchner als Kapitän aufs Feld. In der Defensive beginnen Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Konrad Laimer.

Im Zentrum sollen Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic das Tempo diktieren. Davor spielen Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Díaz hinter Torjäger Harry Kane.