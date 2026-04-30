Bis zu 8000 Euro! Ticket-Wahnsinn vor FC Bayern - PSG

SPORT1 30.04.2026 • 14:10 Uhr Der Schwarzmarkt boomt vor dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Trainer Vincent Kompany hofft auf einen Hexenkessel in München.

Neun Tore, Tempo im Sekundentakt, ein 5:4 für Paris Saint-Germain – das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern war ein Offensiv-Spektakel der Extraklasse.

Entsprechend groß ist der Andrang der Fans vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (6. Mai, 21 Uhr) in der Allianz Arena. Die regulären Kontingente – darunter rund 3.700 Plätze für Pariser Fans im Gästeblock – waren binnen kürzester Zeit vergriffen.

Auf dem Zweitmarkt explodieren die Preise seither. Laut einem Bericht der französischen Sport-Tageszeitung L’Équipe sind auf dem Schwarzmarkt Angebote unter 1.400 Euro kaum zu finden. Spitzenpreise von bis zu 8.000 Euro kursieren für einzelne Tickets.

PSG träumt vom nächsten Coup in München

Sportlich ist alles angerichtet für einen weiteren Krimi. PSG gewann im vergangenen Jahr erstmals die Champions League und feierte den Triumph ausgerechnet in München mit einem 5:0 im Finale gegen Inter. Nun winkt die nächste Finalteilnahme.

Die Bayern hingegen setzen auf die Wucht der Allianz Arena. Trainer Vincent Kompany äußerte nach dem Hinspiel einen kuriosen Appell an die eigenen Fans.