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Bis zu 8000 Euro! Ticket-Wahnsinn vor FC Bayern - PSG

Ticket-Wahnsinn vor Bayern – PSG

Der Schwarzmarkt boomt vor dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Trainer Vincent Kompany hofft auf einen Hexenkessel in München.
Das Ziel für das Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena ist klar. Bayern-Coach Vincent Kompany richtet darüber hinaus eine klare Botschaft an die Fans.
SPORT1
Der Schwarzmarkt boomt vor dem Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Trainer Vincent Kompany hofft auf einen Hexenkessel in München.

Neun Tore, Tempo im Sekundentakt, ein 5:4 für Paris Saint-Germain – das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern war ein Offensiv-Spektakel der Extraklasse.

Entsprechend groß ist der Andrang der Fans vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (6. Mai, 21 Uhr) in der Allianz Arena. Die regulären Kontingente – darunter rund 3.700 Plätze für Pariser Fans im Gästeblock – waren binnen kürzester Zeit vergriffen.

Auf dem Zweitmarkt explodieren die Preise seither. Laut einem Bericht der französischen Sport-Tageszeitung L’Équipe sind auf dem Schwarzmarkt Angebote unter 1.400 Euro kaum zu finden. Spitzenpreise von bis zu 8.000 Euro kursieren für einzelne Tickets.

PSG träumt vom nächsten Coup in München

Sportlich ist alles angerichtet für einen weiteren Krimi. PSG gewann im vergangenen Jahr erstmals die Champions League und feierte den Triumph ausgerechnet in München mit einem 5:0 im Finale gegen Inter. Nun winkt die nächste Finalteilnahme.

Die Bayern hingegen setzen auf die Wucht der Allianz Arena. Trainer Vincent Kompany äußerte nach dem Hinspiel einen kuriosen Appell an die eigenen Fans.

„Meine einzige Bitte lautet: Wenn jemand ein Ticket gekauft hat und sich am Spieltag unwohl fühlt, gebt es jemandem, der bereit ist alles zu geben“, forderte der Belgier: „Wir wollen 75.000 Menschen, die alles geben. Wir wollen unbedingt gewinnen, und dafür brauchen wir die Unterstützung der Fans. Wir brauchen die Kraft der Allianz Arena, sie ist ein legendärer Ort.“

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