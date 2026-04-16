"Halt den Mund!" TV-Bilder enthüllen Real-Zoff

Es war ein Champions-League-Abend voller Hochspannung in der Allianz Arena – und mittendrin knisterte es sogar innerhalb der Mannschaft der Königlichen. Beim 3:4 von Real Madrid gegen den FC Bayern, das zugleich das Aus im Viertelfinale bedeutete (6:4 gesamt), gerieten Vinícius Júnior und Jude Bellingham kurzzeitig aneinander.
Zoff bei Real: „Halt den Mund!“
Auslöser war eine Szene in der ersten Halbzeit: Nach einem Patzer von Dayot Updamecano, startete Vinícius in den Strafraum, Bellingham forderte energisch den Querpass. Doch der Brasilianer verstolperte die Kugel, sodass Upamecano seinen Fehler ausbügelt konnte. Statt einer Großchance gab es nur Einwurf – und hitzige Worte.
Die TV-Kameras fingen ein, wie Bellingham gestenreich reklamierte. Vinícius fauchte zurück: „Was willst du? Halt den Mund.“ Zahlen der UEFA belegen die Schieflage im Zusammenspiel: Bellingham spielte vier Pässe auf Vinícius, umgekehrt erhielt der Engländer keinen einzigen Ball.
Bayern siegt in hitziger Partie
Ohnehin stand die Partie unter Strom. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel musste Real im Rückspiel liefern und kämpfte sich in einen offenen Schlagabtausch zunächst auch zurück. Vinícius bereitete immerhin das zwischenzeitliche 3:2 durch Kylian Mbappé vor, blieb darüber hinaus aber oft auf weiter Flur.
Für zusätzlichen Zündstoff sorgte Eduardo Camavinga. Der Joker sah in der Schlussphase seine zweite Gelbe Karte wegen Zeitspiels und flog vom Platz. Die Entscheidung löste heftige Proteste bei den Madrilenen aus – am Ende nützte alles nichts. Bayern zog nach einem wilden 4:3 ins Halbfinale ein.