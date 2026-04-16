So fieberte Thomas Müller beim Bayern-Krimi gegen Real mit

Zwar verließ Thomas Müller im vergangenen Jahr den FC Bayern, doch das Geschehen bei seinem Ex-Verein hat die Klub-Ikone noch immer bestens im Blick. Auch wenn er bei seinem neuen Klub offensichtlich Probleme hat, neue Fans für die Münchner zu rekrutieren.
So fieberte Müller mit Bayern mit
Thomas Müller spielt mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps. Sein Herz hängt aber immer noch am FC Bayern.
In seiner Instagram-Story postete Müller ein kurzes Video, in dem er mit Teamkollegen der Vancouver Whitecaps den Viertelfinal-Krimi in der Champions League zwischen Bayern und Real Madrid auf einem Fernseher verfolgt.
Thomas Müller feuert den FC Bayern an
Während Müller „auf geht’s“ für seine Münchner anstimmt, hegen seine Kollegen im Hintergrund offensichtlich eher Sympathien für Real Madrid.
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„Warum feuerst du nicht den FC Bayern an?“, richtete Müller in dem Video auch eine schriftliche Nachricht an Mittelfeldspieler Ralph Priso.
Die Bayern setzten sich durch ein spektakuläres 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid durch und stehen nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel damit im Halbfinale der Champions League.