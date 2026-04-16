Trotz Real-Aus: Sergio Ramos stichelt gegen FC Bayern

SPORT1 16.04.2026 • 20:27 Uhr Nach dem Aus von Real Madrid in München erinnert der ehemalige Kapitän Sergio Ramos an magische Champions-League-Nächte der Königlichen gegen den FC Bayern.

Sergio Ramos hat sich nur Stunden nach dem Champions-League-Aus von Real Madrid beim FC Bayern zu Wort gemeldet – und wie. Der langjährige Kapitän der Königlichen sendete eine klare Botschaft an die Fußball-Welt und stichelte gleichzeitig indirekt gegen die Münchner.

„Real Madrid kommt immer zurück … 15“, schrieb der Spanier bei Instagram und spielte damit auf die 15 Champions-League-Siege der Blancos an. Dazu postete Ramos Videos aus der Vergangenheit von bedeutsamen Momenten seiner Königlichen beim FC Bayern, an denen er selbst beteiligt gewesen war.

Der frühere Real-Innenverteidiger teilte unter anderem eines seiner beiden Kopfballtore beim legendären 4:0 im Halbfinale im Jahr 2014 gegen das Bayern-Team von Pep Guardiola – jener Gala-Abend, der den Weg zur „La Décima“ ebnete.

Champions League: Ramos erinnert an magische Real-Nächte

Der 40-Jährige war in vielen Duellen mit den Münchnern einer der Hauptprotagonisten. Egal ob als Torschütze, Anführer oder Provokateur, Ramos ging immer voran.

Nun stellte sich der ehemalige Kapitän klar hinter Real. Seine Botschaft ist eindeutig: Rückschläge in der Königsklasse gehören zur Geschichte des Klubs, ebenso wie spektakuläre Comebacks.

Mit dem Verweis auf die 15 Champions-League-Titel rief Ramos die jüngste Triumph-Serie in Erinnerung und setzte indirekt auch ein Zeichen in Richtung Säbener Straße. Zum Vergleich: Die Bayern haben bislang „nur“ sechs Titel in der Königsklasse vorzuweisen, können nun aber den siebten Triumph perfekt machen.

Real hatte zuletzt die Oberhand – jetzt jubelte der FC Bayern

In der großen Rivalität zwischen Bayern und Real hatten zuletzt immer die Königlichen die Oberhand behalten. Am Mittwoch erhielt das ewige Duell ein weiteres Kapitel, dieses Mal mit dem besseren Ende für die Bayern.