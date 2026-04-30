Champions League: Ein Aufreger, den die TV-Kameras nicht sahen

Daniel Höhn 30.04.2026 • 12:03 Uhr Nach dem 1:1 zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal im Halbfinal-Hinspiel der Champions League hat sich Gunners-Star Ben White den Zorn von Atletico-Trainer Diego Simeone zugezogen.

Nachdem Arsenal-Star Ben White über das Atlético-Wappen am Spielfeldrand gegangen war, wurde er offenbar von Atlético-Trainer Diego Simeone zur Rede gestellt.

Sohn Giuliano und Vater Diego Simeone verärgert

Ein Video der spanischen Sportzeitung Marca zeigte, wie White auf dem Weg in die Stadionkatakomben über ein am Boden liegendes Logo geht – eine Aktion, die von manchen Fußballern als Respektlosigkeit ausgelegt wird.

Giuliano Simeone, Sohn des Trainers Diego, wies den Arsenal-Star auch umgehend mit einer vorwurfsvollen Geste auf das „Vergehen“ hin. Dieser reagierte genervt, es kam zu einem kurzen Körperkontakt. Daraufhin ging Diego Simeone dazwischen.

Immer mehr Spieler und Betreuer beider Teams kamen hinzu, während der Atlético-Trainer dem Arsenal-Verteidiger mehrmals mit der offenen Hand auf die Schulter klopfte. Es kam zu einer Rudelbildung, White wurde weggestoßen.