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"Vinícius ist schrecklich": Harte Kritik von Ex-Real-Profi

Ex-Real-Star wütet über Vinícius

Nach Reals Pleite gegen den FC Bayern teilt Ex-Star Rafael van der Vaart heftig gegen Vinícius Júnior aus.
Wie bereits im Hinspiel erzielte Vinicius Junior einen Treffer gegen Benfica. Nach der Partie lobte Trainer Alvaro Arbeloa seinen Flügelspieler für dessen herausragende Fähigkeiten.
SPORT1
Nach Reals Pleite gegen den FC Bayern teilt Ex-Star Rafael van der Vaart heftig gegen Vinícius Júnior aus.

Vinícius Júnior ist nach der 1:2-Heimniederlage von Real Madrid gegen den FC Bayern in der Champions League ins Kreuzfeuer geraten.

Beim Stand von 0:2 vergab der Brasilianer im Santiago Bernabéu eine Großchance im Eins-gegen-Eins mit Manuel Neuer – rund 30 Minuten vor Schluss hätte der Treffer eine Trendwende einleiten können. Stattdessen blieb Neuer Sieger, Teile des Publikums quittierten die Szene mit Pfiffen.

Van der Vaart: „Vinícius ist schrecklich“

Auch international schlug die Szene Wellen. In den Niederlanden fand ausgerechnet ein früherer Real-Profi deutliche Worte. Rafael van der Vaart, heute TV-Experte beim niederländischen Sender Ziggo Sport, ging mit dem Flügelstürmer hart ins Gericht.

„Vinícius ist schrecklich. Er nervt mich bis zum Äußersten, wenn ich ihn sehe. Das ist super traurig, weil er ein fantastischer Spieler ist“, sagte der 41-Jährige und legte nach: „Sobald er einen kleinen Schubser bekommt, lässt er sich fallen und hofft auf eine Rote Karte für den Gegner. Danach steht er auf, als wäre nichts gewesen.“

Ex-Real-Star stört das Auftreten

Van der Vaart störte sich vor allem am Auftreten des Brasilianers. „Dieser Teil seines Spiels ist es, den ich traurig finde“, erklärte der Ex-Mittelfeldmann, der einst selbst das Trikot der Königlichen trug.

Sportlich bleibt festzuhalten: Bayern verschaffte sich mit dem Auswärtssieg eine gute Ausgangslage. Und Vinícius verpasste die Chance, seinem Team neue Hoffnung zu verleihen.

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