Basler schießt zurück: "Uli Hoeneß' Zeit ist langsam vorbei"

Jakob Lüers 06.05.2026 • 22:02 Uhr Mario Basler reagiert auf die jüngsten Äußerungen von Bayern-Patron Uli Hoeneß – und schießt mit deutlichen Worten gegen den Ehrenpräsidenten zurück.

Deutliche Worte von Mario Basler! Der verbale Schlagabtausch zwischen dem Ex-Bayern-Star und Klub-Patron Uli Hoeneß geht in die nächste Runde.

„Der schlaue Uli meint auch, er hat den Fußball neu erfunden“, wetterte Basler im SPORT1-Fantalk im Rahmen des Champions-League-Rückspiels der Münchner gegen Paris Saint-Germain.

Basler: „Hoeneß‘ Zeit ist langsam vorbei“

Der 57-Jährige griff den Ehrenpräsidenten des FC Bayern scharf an: „Uli ist nicht mehr allmächtig. Uli Hoeneß‘ Zeit ist langsam vorbei.“ Die Sticheleien hörten nicht auf: Zu der Zeit, als Hoeneß noch selbst als Spieler aktiv gewesen sei, „hat man bei Schnee nicht gespielt“, frotzelte Basler.

In der vergangenen Woche hatte Basler mit einer Aussage zu Bayern-Star Michael Olise im SPORT1-Doppelpass für Aufsehen gesorgt: Olise sei zwar ein sehr guter Fußballer, doch mittlerweile seien die Aktionen des Franzosen für Verteidiger zu vorhersehbar.

Hoeneß konnte diese Aussagen nicht unkommentiert stehen lassen und schützte den Flügelspieler jüngst im Gespräch mit DAZN – während er gleichzeitig den SPORT1-Experten kritisierte: „Da sagte ‚der schlaue Mario‘, den ich auch kenne, man könne das verhindern. Nein, das kann man nicht verhindern.“