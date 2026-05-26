Champions-League-Finale: PSG-Stars zurück im Training

Nach zweieinhalb Tagen Pause ist Paris Saint-Germain am Dienstag um 17 Uhr in die konkrete Vorbereitung auf das Champions-League-Finale am Samstag in Budapest gegen den FC Arsenal (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gestartet.
PSG-Stars zurück im Training
PSG kann vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Arsenal wieder auf Achraf Hakimi und Ousmane Dembélé zählen. Beide Stars sind Kandidaten für die Startelf.
Achraf Hakimi und Ousmane Dembélé kehren ins Training von PSG zurück
© IMAGO/Starface
Dabei gab es doppelte Entwarnung: Achraf Hakimi (Oberschenkelverletzung) und Ousmane Dembélé (Wade) stiegen wieder ins Mannschaftstraining ein.
Dembélé verletzt ausgewechselt
Dembélé musste bei der 1:2-Niederlage im Saisonfinale gegen den Paris FC schon nach 27 Minuten ausgewechselt werden. Danach nahm er eine Woche lang bewusst Tempo raus, um schnellstmöglich zurückkehren zu können.
Durch die Rückkehr der beiden Stars werden sie jeweils Kandidaten für die Startelf haben. Damit hat Trainer Luis Enrique wieder mehr Optionen für seine Startelf.