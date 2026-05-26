Champions-League-Finale: PSG-Stars zurück im Training

SPORT1 26.05.2026 • 18:51 Uhr PSG kann vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Arsenal wieder auf Achraf Hakimi und Ousmane Dembélé zählen. Beide Stars sind Kandidaten für die Startelf.

Nach zweieinhalb Tagen Pause ist Paris Saint-Germain am Dienstag um 17 Uhr in die konkrete Vorbereitung auf das Champions-League-Finale am Samstag in Budapest gegen den FC Arsenal (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gestartet.

Dabei gab es doppelte Entwarnung: Achraf Hakimi (Oberschenkelverletzung) und Ousmane Dembélé (Wade) stiegen wieder ins Mannschaftstraining ein.

Dembélé verletzt ausgewechselt

Dembélé musste bei der 1:2-Niederlage im Saisonfinale gegen den Paris FC schon nach 27 Minuten ausgewechselt werden. Danach nahm er eine Woche lang bewusst Tempo raus, um schnellstmöglich zurückkehren zu können.