Vor CL-Finale: Dembélé verletzt ausgewechselt

SPORT1 17.05.2026 • 22:51 Uhr Ousmane Dembélé muss im Stadtderby früh ausgewechselt werden. 13 Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Arsenal sind das keine guten Nachrichten.

Sorgen um Ousmane Dembélé. Der Superstar von Paris Saint-Germain musste bei der 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Paris FC bereits in der 27. Minute beim Zwischenstand von 0:0 ausgewechselt werden.

Laut L’Équipe zog sich der 29-Jährige eine Muskelzerrung zu. Goncalo Ramos kam für Dembélé in die Partie.

PSG hofft auf Entwarnung

Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, dennoch ist die vorzeitige Herausnahme des PSG-Angreifers etwas besorgniserregend. Vor allem deshalb, da am 30. Mai das Champions-League-Finale zwischen Paris und Arsenal steigt und in wenigen Wochen die WM beginnt.

Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zählt Frankreich mit Schlüsselspieler Dembélé zu den Top-Favoriten.