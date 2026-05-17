Vor CL-Finale: Dembélé verletzt ausgewechselt

Sorgen um Ousmane Dembélé. Der Superstar von Paris Saint-Germain musste bei der 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Paris FC bereits in der 27. Minute beim Zwischenstand von 0:0 ausgewechselt werden.
Dembélé verletzt ausgewechselt
Laut L’Équipe zog sich der 29-Jährige eine Muskelzerrung zu. Goncalo Ramos kam für Dembélé in die Partie.
PSG hofft auf Entwarnung
Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, dennoch ist die vorzeitige Herausnahme des PSG-Angreifers etwas besorgniserregend. Vor allem deshalb, da am 30. Mai das Champions-League-Finale zwischen Paris und Arsenal steigt und in wenigen Wochen die WM beginnt.
Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zählt Frankreich mit Schlüsselspieler Dembélé zu den Top-Favoriten.
Am Sonntag jubelte Paris FC dank eines späten Doppelpacks von Alimami Gory (76., 90.+4). Bradley Barcola (50.) hatte PSG zwischenzeitlich in Führung gebracht.
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