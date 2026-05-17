Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ligue 1
Ligue 1
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Ligue 1>

Vor CL-Finale: Dembélé verletzt ausgewechselt

Dembélé verletzt ausgewechselt

Ousmane Dembélé muss im Stadtderby früh ausgewechselt werden. 13 Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Arsenal sind das keine guten Nachrichten.
PSG-Trainer Luis Enrique sieht das Duell mit Lens als ideale Vorbereitung auf das anstehende Champions-League-Finale gegen Arsenal. Der Spanier erwartet einen Härtetest, vor einer tollen Kulisse.
SPORT1
Ousmane Dembélé muss im Stadtderby früh ausgewechselt werden. 13 Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Arsenal sind das keine guten Nachrichten.

Sorgen um Ousmane Dembélé. Der Superstar von Paris Saint-Germain musste bei der 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Paris FC bereits in der 27. Minute beim Zwischenstand von 0:0 ausgewechselt werden.

Laut L’Équipe zog sich der 29-Jährige eine Muskelzerrung zu. Goncalo Ramos kam für Dembélé in die Partie.

PSG hofft auf Entwarnung

Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, dennoch ist die vorzeitige Herausnahme des PSG-Angreifers etwas besorgniserregend. Vor allem deshalb, da am 30. Mai das Champions-League-Finale zwischen Paris und Arsenal steigt und in wenigen Wochen die WM beginnt.

Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zählt Frankreich mit Schlüsselspieler Dembélé zu den Top-Favoriten.

Am Sonntag jubelte Paris FC dank eines späten Doppelpacks von Alimami Gory (76., 90.+4). Bradley Barcola (50.) hatte PSG zwischenzeitlich in Führung gebracht.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite