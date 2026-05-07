Champions League: Französische Presse tadelt Kompany

Niklas Trettin 07.05.2026 • 09:31 Uhr Der FC Bayern und Vincent Kompany sind im Halbfinale der Champions League an Paris Saint-Germain gescheitert. Im Nachgang bekommt der Trainer Kritik von der französischen Presse ab.

Die französische Presse hat Vincent Kompany nach dem Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain getadelt. In ihrer traditionellen Bewertung stellte L’Équipe dem Trainer der Münchner lediglich die Note vier aus – das beste Zeugnis wäre eine zehn. Dabei nannte die Sportzeitung auch ihre Gründe.

„Obwohl er eine wenig überraschende Startelf aufbot, wirkte er sehr nervös, diskutierte mit jeder Schiedsrichterentscheidung und verbrachte mehr Zeit mit dem vierten Offiziellen als damit, seinen Spielern Anweisungen zu geben“, schrieb L’Équipe über Kompany. „Trotz seiner breiten Unterstützung bei Bayern muss er noch reifer werden, um seinen Verein zurück an die europäische Spitze zu führen.“

Den Bayern reichte am Mittwoch ein 1:1 im Rückspiel nicht, um die Hypothek aus dem Hinspiel zu kompensieren. Die Gäste erwischten den perfekten Start und gingen durch Ousmane Dembélé in der dritten Minute in Führung. Harry Kane sorgte in der Nachspielzeit nach Vorlage des eingewechselten Alphonso Davies zwar noch einmal für Spannung (90.+4), konnte das Ausscheiden aber nicht mehr abwenden. Eine Woche zuvor musste sich der deutsche Rekordmeister nach einer spektakulären Partie mit 4:5 geschlagen geben.

Bei Bayern-Aus: PSG-Coach kommt der Bestnote nahe

Kompanys Gegenüber Luis Enrique erhielt von L’Équipe indes die Note neun – die beste Bewertung aller Pariser im Rückspiel. „Da Hakimi ausfiel, stellte der Asturier die erwartete Startelf auf: Zaire-Emery spielte als Rechtsverteidiger und Ruiz im Mittelfeld. Die größte Überraschung war, dass Dembélé in der ersten Halbzeit (wieder) auf dem rechten Flügel auflief. Seine Einwechslungen – Barcola (65.), Hernández und Beraldo (76.) sowie Mayulu (85.) – waren gewagt“, fügte die Zeitung hinzu.